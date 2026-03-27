Pożegnanie lodowiska, saunowanie i sporty na Kalbarze

Końcówka marca przynosi symboliczne zamknięcie zimowego sezonu i jednocześnie otwiera drzwi do aktywności na świeżym powietrzu. Ostatnia ślizgawka na Helenie, ruch na Kalbarze, relaks w Dolince i zajęcia dla najmłodszych oraz seniorów – to propozycje na weekend, który najlepiej spędzić aktywnie.

Zakończenie sezonu na Helenie

Końcówka marca to ostatnia szansa, by wskoczyć na lód i domknąć zimowy sezon na Lodowisku Helena. W piątek, 27 marca o godz. 18:00 odbędzie się finałowa ślizgawka w formule Ice-Party – 90 minut jazdy przy muzyce i efektach świetlnych. To symboliczne pożegnanie miesięcy pełnych wydarzeń, od tematycznych imprez po sportowe rozgrywki i codzienne ślizgawki. Obiekt pozostanie otwarty jeszcze przez weekend (29–30 marca), działając według stałego harmonogramu. Później tafla ustąpi miejsca przygotowaniom do sezonu wiosennego i uruchomienia rolkowiska.

Kalbar zaprasza do ruchu

Wraz z poprawą pogody coraz więcej dzieje się na świeżym powietrzu, a Tor Kalbar już działa w trybie wiosenno-letnim. To miejsce dla tych, którzy nie lubią nudy – można tu pograć w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę ręczną, pojeździć na rolkach albo skorzystać z kortów tenisowych. Obiekt jest czynny codziennie od 10:00 do 17:50, a większość atrakcji (z wyjątkiem kortów) dostępna jest bezpłatnie. To prosty pomysł na aktywne popołudnie – spontanicznie i bez planowania.

CRW Dolinka na każdą porę

Niezależnie od pogody, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka pozostaje pewnym wyborem dla tych, którzy chcą się poruszać albo po prostu odpocząć. Obiekt działa codziennie od 6:00 do 22:00, oferując trzy uzupełniające się strefy. W części rekreacyjnej można postawić na swobodną zabawę i wodne atrakcje, w sportowej – na konkretny trening na 25-metrowym basenie, a w strefie relaksu – wyciszyć się i zregenerować. Każdy znajdzie tu własne tempo.

W sobotę warto zwrócić szczególną uwagę na seanse saunowe, które pozwalają spojrzeć na wizytę w Dolince z zupełnie innej perspektywy. To krótkie, prowadzone przez saunamistrza, spotkania z ciepłem, aromatami i muzyką, które wprowadzają w stan głębokiego odprężenia. Zaplanowano trzy kameralne seanse – o 18:00, 19:00 i 20:00 – a udział w nich można połączyć z korzystaniem ze strefy basenowej i saun. To propozycja dla tych, którzy chcą zwolnić tempo i zadbać o regenerację w bardziej świadomy sposób. Obowiązują wcześniejsze zapisy w kasie basenu.

Aktywuj się z MOSiR-em

Weekend to także stałe propozycje zajęć dla różnych grup wiekowych. W sobotnie przedpołudnia dzieci mogą rozpocząć dzień od Zumba Kids – zajęcia o 10:00 dla młodszych i o 11:00 dla starszych łączą ruch z dobrą zabawą. W tym samym czasie na Krytej Pływalni odbywają się zajęcia Aqua Senior (11:00 i 12:00), skierowane do osób szukających spokojniejszej, bezpiecznej aktywności w wodzie. To dobry moment, by wejść w weekend w ruchu.