Poznaj pacemakerów Biegu Piekarczyka

Już 14 czerwca spotkamy się na starcie XVII Elbląskiego Biegu Piekarczyka. To właśnie tego dnia jedni biegacze powalczą o złamanie godziny, inni o rekord życiowy, a jeszcze inni po prostu o równy, komfortowy bieg. Niezależnie od celu uczestnicy mogą liczyć na wsparcie doświadczonych pacemakerów, którzy pomogą utrzymać tempo na całej 10-kilometrowej trasie. Przedstawiamy czterech „zajączków” z Bartnicki Team Elbląg, którzy poprowadzą Was do wybranych rezultatów.

Pacemakerzy, nazywani przez biegaczy „zajączkami”, to osoby odpowiedzialne za prowadzenie grupy zawodników do osiągnięcia konkretnego rezultatu czasowego. Dzięki ich doświadczeniu łatwiej kontrolować tempo biegu, uniknąć zbyt szybkiego początku i skutecznie realizować założony plan. W tegorocznej edycji Biegu Piekarczyka na trasie biegu głównego spotkacie czterech pacemakerów reprezentujących Bartnicki Team Elbląg. Każdy z nich poprowadzi uczestników na inny wynik końcowy:

Mateusz Zieliński – 45 minut

Wojciech Bartnicki – 50 minut

Tomasz Jankowski – 55 minut

Magdalena Sołowiej – 60 minut

Biegacze z Bartnicki Team Elbląg od lat aktywnie uczestniczą w życiu biegowym miasta, regularnie startując w zawodach i prowadząc wspólne treningi dla mieszkańców. Ich doświadczenie i znajomość tras sprawiają, że są dużym wsparciem zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych biegaczy. Aby pobiec z wybranym pacemakerem, nie trzeba się wcześniej zgłaszać. Wystarczy w dniu zawodów ustawić się przed startem w pobliżu „zajączka”, którego rozpoznacie po fladze z oznaczeniem czasu.

Zachęcamy także do udziału w bezpłatnych treningach z Bartnicki Team Elbląg, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:30 w Bażantarni (zbiórka przy Muszli Koncertowej). To doskonała okazja, by poprawić swoją formę, poznać innych pasjonatów biegania oraz spotkać pacemakerów jeszcze przed zawodami.

ZAPISY

Zapisy na XVII Elbląski Bieg Piekarczyka nadal trwają, jednak liczba dostępnych miejsc jest już ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz i zagwarantuj sobie miejsce startowe! Rejestracji dokonasz na stronie elektronicznezapisy.pl.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Mecenas: Energa z Grupy ORLEN

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsor: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ADASTOL - producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE

Partner: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Hotel Młyn Aqua Spa, BUS Expert, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Expert