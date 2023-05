Poznaj trasę i pacemakerów

XIV Elbląski Bieg Piekarczyka rusza za ponad dwa tygodnie (4 czerwca). Na liście startowej pojawia się coraz więcej osób, a wśród nich będą także nasi pacemakerzy. Poznajcie szczegóły na temat trasy oraz dyktujących na niej tempo „zajączków”.

Podczas XIV Biegu Piekarczyka startującym pomagać będzie grupa pacemakerów. Oni zadbają, by każdy chętny pokonał swój dystans w najlepszym dla siebie tempie. Na trasie 10 km warto wypatrywać pomocników, ubranych w charakterystyczne jaskrawe koszulki. Aby jeszcze łatwiej ich dostrzec, każdy z „zajączków” będzie miał przy sobie kolorowy balon z napisanym czasem, z jakim przybiegnie na metę. Wszyscy pacemakerzy reprezentują grupę biegową Team Karaś Elbląg, a więc są to zaprawieni i doświadczeni sportowcy, z którymi można wspólnie przygotowywać się do elbląskiej imprezy.

Podczas Biegu Piekarczyka pomagać nam będą:

Krzysztof Kraśnieński – 45 minut

Wojciech Bartnicki – 50 minut

Jacek Brzozowski – 55 minut

Jakub Jabłoński – 60 minut

Wszyscy razem wystąpimy na jednej trasie. Jest ona identyczna, jak w poprzednim roku i także posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jej cechą charakterystyczną jest płaski dystans, występujący przez większą część biegu. Co ciekawe, mało jest także wirażów czy zakrętów, co sprawia, że biegaczy będzie dobrze widać na efektownych prostych. Tak jak na początku trasy, gdy ruszą w kierunku ul. Nowowiejskiej. Rywalizować będziemy z reguły po asfalcie, ale uczestnicy będą musieli poradzić sobie z kostką brukową, napotkaną na Starym Mieście. Na mecie, przy ul. Teatralnej, ruszamy po upragniony medal, pokonując miejscowy podbieg. Aby wziąć udział w „Piekarczyku” wystarczy wejść na oficjalną stronę www.biegpiekarczyka.pl i przejść do zakładki „Zgłoszenia”, gdzie zamieszczona jest instrukcja dotycząca zapisów. Na stronie elektronicznezapisy.pl istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych dla dzieci oraz dorosłych. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 25 maja 2023 roku. Koszt zakupu koszulki wynosi 30 zł.

Sponsorem Strategicznym XIV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.

Sponsorzy i Partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, Salon CANAL+ CH Ogrody Elbląg, Klimat-el, Hotel Kahlberg, Wolność – Fabryka Słodkości, Centrum Ubezpieczeń EXPERT, OSK EXPERT, BUS EXPERT, Sport SPA – Centrum Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii, GRIZ „Bielik”, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, REPROSKAN, Grupa Merlin.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Patronat honorowy nad Biegiem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.