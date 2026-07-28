Prezentacja drużyny Concordii

Klub MMKS Concordia Elbląg zaprasza wszystkich chętnych na prezentację pierwszej drużyny, która odbędzie się w najbliższy czwartek (30.07) na stadionie przy ul. Krakusa 25. Początek o godz. 16:30.

Tego dnia MMKS Concordię odwiedzi również ekipa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, która zawita do naszego miasta w ramach organizowanego przez siebie objazdu po klubach Superscore IV Ligi sezon 2026/27. Na wszystkich chętnych będą czekały specjalne strefy przygotowane przez Superscore i R-GOL.com, a drużyny zaprezentują kadry swoich zespołów przed rozpoczęciem rozgrywek. Będzie możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także możliwość posilenia się w strefie gastronomicznej.

Wstęp na stadion przy ul. Krakusa 25 jest bezpłatny. Początek wydarzenia o godz. 16:30.