Przed nami pierwszy tydzień wakacji

Od poniedziałku do niedzieli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe i wydarzenia, z których mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Co nas czeka w pierwszym tygodniu wakacji? Sprawdźmy!

Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00, na Lodowisku Helena czekać będzie specjalna strefa gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć do dyspozycji będą mieli: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny i stoły do tenisa stołowego. Również w tych godzinach będzie można pojeździć na wrotkach lub rolkach na rolkowisku. Należy pamiętać o zabraniu własnego sprzętu do jazdy, na miejscu nie funkcjonuje wypożyczalnia.

W środowe popołudnie wybierzemy się na wycieczkę rowerową do Łęcza położonego na Wysoczyźnie Elbląskiej. Trasa będzie liczyła ok. 28 kilometrów, ruszymy o godz. 17:00 z pętli na Ogólnej. Warto dzień wcześniej sprawdzić stan techniczny roweru. Zobacz trasę.

Czwartek w rytmie disco! 27 czerwca zapraszamy wszystkich na imprezę na rolkowisku. Pobawimy się przy znanych hitach, nie zabraknie również konkursów ze słodkimi nagrodami. Zabawa potrwa godzinę, od 17:00 do 18:00. Warto zabrać ze sobą własne rolki i wrotki.

Wszyscy piłkarscy kibice żyją Mistrzostwami Europy. W niedzielę 30 czerwca, od 10:00 do 16:00, również nie zabraknie sportowych emocji. Przed nami Turniej Piłki Nożnej na boisku przy ul. Skrzydlatej. W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z 8 zawodników (6+2 rezerwowych), którzy w dniu zawodów mają ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć organizatorom w dniu zawodów pisemną zgodę rodzica/opiekuna. Na turniej obowiązują zapisy, a udział w rozgrywkach może wziąć tylko 12 drużyn.

Poniedziałek, środa i piątek to biegowe spotkanie z Bartnicki Team Elbląg w Bażantarni. W tych dniach każdy może przyjść na bezpłatny trening, aby spróbować swoich sił pokonując kilometry w otoczeniu przyrody. Zbiórka o 18:30 przy Muszli Koncertowej.

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie.