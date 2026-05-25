Przed nami tydzień pełen atrakcji w Elblągu

Końcówka maja w Elblągu zapowiada się wyjątkowo aktywnie. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział zarówno w sportowych rywalizacjach, jak i rodzinnych wydarzeniach plenerowych. W programie znalazły się turniej koszykówki 3×3, Aquathlon oraz wielki festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Dolinka.

Koszykarskie emocje na Kalbarze

Już w środę, 27 maja, odbędzie się pierwszy w tym sezonie turniej koszykówki 3×3 na Kalbarze. To dynamiczna i widowiskowa odmiana koszykówki, w której liczy się szybkość, refleks i zespołowa współpraca. Do udziału mogą zgłaszać się osoby od 14. roku życia. Każda drużyna może składać się maksymalnie z czterech osób. Trzech zawodników i jednego rezerwowego. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z zasadami streetballa i w duchu fair play. Zapisy rozpoczną się o godz. 16:30 w biurze zawodów, natomiast pierwszy mecz zaplanowano na godz. 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a na najlepsze drużyny czekają medale i statuetki. Przypominamy, że uczestnicy niepełnoletni, aby wziąć udział w wydarzeniu muszą posiadać podpisaną zgodę rodzica.

Aquathlon po raz ósmy

Sportowe emocje będą kontynuowane także w sobotę, 30 maja, podczas VIII edycji Elbląskiego Aquathlonu. Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat i połączy dwie dyscypliny - pływanie oraz bieganie.

Zawody rozegrane zostaną w CRW Dolinka oraz na stadionie przy ul. Moniuszki. Najmłodsi uczestnicy pokonają 25 metrów pływania i 200 metrów biegu, natomiast starsze grupy zmierzą się z dłuższymi dystansami dostosowanymi do wieku i możliwości. Każdy zawodnik, który ukończy rywalizację, otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi zawodnicy staną na podium i odbiorą puchary. Start imprezy zaplanowano na godz. 12:00. Zachęcamy do kibicowania!

Dzień Dziecka w Parku Dolinka

Weekend zakończy się wielkim rodzinnym świętem. W niedzielę, 31 maja, w godz. 12:00–17:00 Park Dolinka zamieni się w kolorową przestrzeń pełną atrakcji z okazji Dnia Dziecka.

Na uczestników czekać będą koncerty i animacje na scenie amfiteatru, gdzie wystąpi zespół „Szalone Małolaty” (godz. 16:00). Będzie można skorzystać również ze strefy sportowej z zumbą, paintballem, dmuchańcami, konkurencjami sprawnościowymi, piłką nożną, koszykówką oraz grami plenerowymi.

Nie zabraknie także atrakcji kreatywnych. Dzieci będą mogły skorzystać z warsztatów, zrobić biżuterię, tatuaże, warkoczyki czy pobawić się balonami. W „Krainie Druha Piegusa” organizatorzy zaplanowali gry i zabawy inspirowane harcerską przygodą. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będzie zabawa z kolorowymi proszkami Holi, która rozpocznie się o godz. 16:45.

Najbliższe dni w Elblągu zapowiadają się więc wyjątkowo aktywnie i rodzinnie. Szczegółowe informacje odnośnie planowanych wydarzeń można znaleźć na stronie mosir.elblag.eu.