Przegrana Silvantu w Iławie

Szczypiorniści Silvantu wrócili z Iławy bez punktów. Elblążanie, po twardym i zaciętym spotkaniu, przegrali z Jeziorakiem 29:33.

Faworytem w starciu Jezioraka z Silvantem był gospodarz rywalizacji. Iławianie w bieżącym sezonie spisują się całkiem dobrze i po osiemnastu rozegranych spotkaniach mieli na swoim koncie 41 punktów, dzięki czemu zajmowali 3. miejsce w I-ligowej tabeli. Z koeli nasza drużyna zgromadziła 21 oczek i plasowała się na 10. pozycji. Warto jednak przypomnieć, że w pierwszej rundzie mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się podziałem punktów.

Rewanżowe starcie w Iławie od pierwszych minut było bardzo zacięte, toczyło się w szybkim tempie i w 4. minucie było 3:3. Gdy gospodarzom udało się odskoczyć na jedno-dwa trafienia, Elblążanie błyskawicznie odrabiali straty i doprowadzali do wyrównania. Od 16. minuty Iławianie zanotowali serię skutecznych akcji i udało im się zdobyć aż pięć bramek z rzędu i tablica wyników wskazywała 15:10. Sześciominutową niemoc przyjezdnych przerwał Kacper Wocial, chwilę później do siatki trafił Kacper Sparzak, a straty do dwóch goli zminimalizował Szymon Heyda. Do końca syreny zapowiadającej koniec pierwsze części meczu, trwała wyrównana walka i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 18:16.

Drugą część meczu zdecydowane lepiej rozpoczęli Iławianie, którzy zdobyli cztery bramki z rzędu. Elblążanie pierwszego gola po zmianie stron rzucili dopiero w 36. minucie i próbowali gonić wynik. Zawodnicy Jezioraka kontrolowali jednak wynik i utrzymywali jednak cztero-pięciobramkowe prowadzenie. Przyjezdnym udało się zmniejszyć dystans do trzech trafień, gospodarz na więcej już nie pozwolił. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Iławian 33:29.

Aqua-Instal Jeziorak Iława - Silvant Handball Elbląg 33:29 (18:16)

Silvant: Plak, Wojciechowski 1- Sparzak 6, Łucyn 5, Peret 4, Heyda 3, Nowakowski 2, Wocial 2, Solecki 2, Ściesiński 2, Laskowski 1, Chodziński S. 1, Kwiatkowski, Chodziński Sz., Sucharski, Stańczuk.

Elblążanie kolejny mecz znów zagrają na wyjeździe. 14 marca ich rywalem będzie Warmia Energa Olsztyn.