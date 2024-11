Przegrana Silvantu w Kwidzynie

Piłkarze ręczni Silvantu ponieśli drugą porażkę w tym sezonie. Tym razem punkty elblążanom urwali młodzi zawodnicy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Kwidzyna, którzy wygrali na własnym parkiecie 21:20.

Elblążanie udali się do Kwidzyna z zamiarem wrócenia na zwycięską ścieżkę. W poprzedniej kolejce dwa punkty z Elbląga wywieźli młodzi gracze Wybrzeża Gdańsk, nasza drużyna w tym meczu zainkasowała jeden punkt.

Mecz w Kwidzynie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy objęli prowadzenie 3:1. Elblążanie szybko straty odrobili, trafili trzy bramki z rzędu. Zawodnicy obu drużyn mieli małe problemy z celnością, jednak części do siatki trafiali przyjezdni. Gdy w 16. minucie, po raz drugi w tym meczu, trafił Kajetan Laskowski, Silvant odskoczył na dwa gole. Wtedy o przerwę poprosił szkoleniowiec SMS. Rady trenera przyniosły efekt, kwidzynianie dość szybko odrobili straty, a po kontrze w 19. minucie wyszli na prowadzenie 8:7. Elblążanie oddawali rzuty z II linii, interwencję zanotował Mateusz Plak, dzięki czemu znów byli minimalnie na plusie. Do końca pierwszej części meczu obie drużyny wielokrotnie oddawały niedokładne rzuty, piłka obijała słupki lub trafiała wprost w bramkarza. W 28. minucie gola zdobył Kacper Wocial i jak się później okazało było to ostatnie trafienie w tej połowie. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 10:11.

Drugą odsłonę zawodów elblążanie rozpoczęli w osłabieniu, bo tuż przed syreną sędziowie odesłali na ławkę kar zdobywcę ostatniego gola. Nie przeszkodziło to naszej drużynie w powiększeniu prowadzenia do dwóch goli, gdy do siatki trafił Kacper Sparzak. Dobra interwencja kwidzyńskiego bramkarza i kolejne trafienie Bartosza Frydrychowicza, dały młodym szczypiornistom z Kwidzyna remis po 13. W kilku kolejnych akcjach obie drużyny nie potrafiły zmienić wyniku i o przerwę poprosili trenerzy Silvantu. Po wznowieniu elblążanie wzmocnili defensywę, poprawili skuteczność i przez pięć minut tylko oni trafiali do siatki. Udało im się rzucić aż pięć bramek z rzędu i w 46. minucie tablica wyników wskazywała 13:18. Wydawało się, że elblążanie pójdą za ciosem, jednak znów zawodziła ich skuteczność. Kwidzynianie rzucili trzy bramki z rzędu, by w końcu ich dobrą passę przerwał Kacper Sparzak. W 56. minucie na 17:20 trafił Kacper Wocial. Niestety elblążanie więcej bramek w tym meczu nie zdobyli, a sytuacji ku temu mieli sporo. Niecelne rzuty elblążan i determinacja młodych kwidzynian, spowodowała że to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa 21:20.

SMS ZPRP I Kwidzyn - Silvant Handball Elbląg 21:20 (10:11)

Silvant: Plak M., Szaro, Wojciechowski - Sparzak 6, Wocial 4, Załuski 3, Sucharski 3, Laskowski 2, Solecki 2, Plak P., Heyda, Łucyn, Ściesiński, Kwiatkowski, Chodziński Sz., Chodziński S.

Kolejne spotkanie elblążanie zagrają przed własną publicznością 30 listopada, a ich rywalem będzie KU AZS Pol. Koszalińska Koszalin.