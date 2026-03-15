Przegrana Silvantu z wiceliderem

Ni udało się piłkarzom ręcznym Silvantu sprawić niespodzianki i pokonać wicelidera I ligi. Elblążanie przegrali w Olsztynie z tamtejszą Warmią 32:42.

Dla Silvantu mecz z Warmią był trzecim z rzędu, który musieli rozgrywać na terenie rywala, a przed nimi jeszcze jedno wyjazdowe starcie. Olsztyńska drużyna była stawiana w roli faworyta w potyczce z Elblążanami. Przed spotkaniem zespoły dzieliło aż 31 punktów, wicelider rozgrywek miał ich 52, nasza drużyna natomiast 21. W pierwszej rundzie w hali przy ul. Kościuszki mecz zakończył się wygraną Warmii 38:23 i w meczu rewanżowym drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy chciała się pokazać z lepszej strony.

Wynik meczu otworzył Michał Łucyn, a po trafieniu Sebastiana Chodzińskiego i Michała Ściesińskiego, Silvant prowadził 3:1. Potem inicjatywę na parkiecie przejęli Olsztynianie, którzy w ciągu siedmiu minut rzucili dziewięć bramek, tracąc w tym czasie tylko jedną. Niemoc naszej drużyny przerwał Kajetan Laskowski, a kilka minut później udało się zmniejszyć dystans do trzech goli. W 18. minucie tablica wyników wskazywała 15:12. Przez kilka kolejnych akcji zespoły naprzemiennie trafiały do siatki i wydawało się, że Elblążanie zejdą na przerwę ze stratą trzech-czterech bramek. Niestety w końcówce pierwszej części meczu gospodarz rywalizacji trafiał seryjnie i po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 26:17.

Po zmianie stron gra była bardzo wyrównana, Olsztynianie utrzymywali wysoką przewagę wypracowaną w pierwszej części meczu. W 42. minucie było 31:21 i było wiadomo, że naszej drużynie będzie bardzo ciężko zmniejszyć ten dystans. Trenerzy rotowali składem, niemal każdy z zawodników zdołał trafić między słupki. Mecz zakończył się wygraną Warmii 42:32.

Warmia Energa Olsztyn - Silvant Handball Elbląg 42:32 (26:17)

Silvant: Plak, Wojciechowski - Łucyn 8, Ściesiński 5, Solecki 4, Chodziński Sz. 3, Heyda 3, Laskowski 2, Wocial 2, Peret 1, Kwiatkowski 1, Nowakowski 1, Stańczuk 1, Chodziński S. 1, Sucharski.

Kolejny mecz Elblążanie zagrają na wyjeździe z KU AZS UKW Bydgoszcz.