Przegrana Truso na inaugurację sezonu

Siatkarki II-ligowej Energi MKS Truso rozpoczęły sezon od wyjazdowej potyczki w Mogilnie. Mecz był bardzo krótki, dużo bardziej doświadczone zawodniczki Sokoła pokonały młode elblążanki 3:0.

Energa MKS Truso solidnie przygotowywała się do II-ligowych rozgrywek. Zespół Wojciecha Samulewskiego w tym sezonie będzie opierał się na bardzo młodych siatkarkach, głównie 16 i 17-letnich. Drużynie mają pomagać także seniorki Katarzyna Szostak oraz Aleksandra Frąckiewicz, jednak obie nie zagrały w inauguracyjnym meczu. Trener Energo Truso przed pojedynkiem z Sokołem uczulał, że to będzie dla nich bardzo trudny mecz - To zespół złożony z doświadczonych zawodniczek Poznania. Jest bardzo mocny, a zagramy z nim samą młodzieżą. Naszym celem jest jak najlepsza gra, by urwać jak najwięcej punktów - mówił Wojciech Samulewski.

Mecz był jednostronnym widowiskiem. Od początku spotkania gospodynie dużo lepiej prezentowały się gospodynie. Elblążanki próbowały walczyć, jednak doświadczenie było po stronie rywalek, które bez problemów kończyły większość swoich ataków. Siatkarki Truso zdobyły w tym spotkaniu w sumie trzydzieści dziewięć punktów, przegrywając sety 12:25, 15:25 i 12:25.

Sokół Mogilno - Energa Truso Elbląg 3:0 (25:12, 25:15, 25:12)

Energa Truso Elbląg: Łukaczyk, Jachimczyk, Fiedorowicz, Tarmasewicz, Kuczyńska, Katyszewska, Szaruga (l), Raszewska, Wilemska, Tarnecka, Senkiw, Choińska.

3 października elblążanki zagrają pierwszy mecz przed własną publicznością, a ich rywalem będzie UKS ZSMS Poznań.