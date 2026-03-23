Przegrana Truso w Dopiewie

Pojedynek z Dopiewie pomiędzy KPR a Truso zapowiadał się bardzo ciekawie bo mierzyły się ze sobą druga i trzecia drużyna rozgrywek I-ligowych. Ostatecznie o jedną bramkę lepsze były gospodynie, które wygrały 33:32.

Przed spotkanie zespoły dzieliło osiem punktów, Bukowsko-Dopiewski KPR miał ich 34, Truso 26. W pierwszej rundzie w Elblągu meczu zakończył się wynikiem 37:37, a w rzutach karnych skuteczniejsze były zawodniczki Marty Czapli. Piłkarki Truso chciały w Dopiewie wygrać za trzy punkty, jednak wiedziały, że nie będzie to proste, bo rywal ma w swoim składzie same seniorki, a tym samym dużo bardziej doświadczone szczypiornistki.

Elblążanki bardzo dobrze rozpoczęły rywalizację w Dopiewie. Wynik spotkania otworzyła Adrianna Ziemińska, do siatki trafiała kołowa Wiktoria Śliwińska, kontrataki kończyła Roksana Biernat i w 6. minucie tablica wyników wskazywała 1:5. Gospodynie w końcu złapały właściwy rytm, zaczęły trafiać między słupki i gra się wyrównała. Zawodniczki KPR goniły wynik i w 15. minucie udało im się doprowadzić do remisu po 8, a chwilę później wyjść na pierwsze w tym meczu prowadzenie. Zaraz jednak podopieczne Marty Czapli wyrównały, by w kolejnych akcjach przejąć inicjatywę na parkiecie i trafiały do siatki seryjnie. Bardzo skuteczna w ofensywie była Alicja Ratajczyk i po jej kolejnym golu Truso prowadziło 14:10. Do końca pierwszej częściej meczu trwała zacięta walka i po 30 minutach gry Elblążanki miały w zanadrzu trzy gole (16:13).

Po zmianie stron przez pierwsze minuty gole dla naszej drużyny dobywała tylko Otylia Szulc i w 35. minucie przewaga wynosiła cztery trafienia. Gospodynie musiały gonić wynik i ponownie udało im się doprowadzić do wyrównania (21:21). Gra znów się bardzo wyrównała, wielokrotnie na tablicy wyników widniał remis. Miejscowe szczypiornistki w 49. minucie po raz pierwszy w tym spotkaniu odskoczyły na dwa gole. Zawodniczki Truso odpowiedziały trzybramkową serią i zapowiadała się bardzo zacięta końcówka. Zaraz jednak Elblążanki znów miały dwa gole straty i w 56. minucie nadal bliżej końcowego zwycięstwa były gospodynie. Przyjezdne walczyły i po bramkach Adrianny Ziemińskiej i Roksany Biernat było po 32. Wydawało się, że powtórzy się scenariusz z Elbląga i zespoły podzielą się punktami po rzutach karnych, jednak w ostatniej akcji sędziowie dopatrzyli się przewinienia przyjezdnych i wskazali na 7. metr. KPR nie zmarnowało danej im szansy i wygrało 33:32.

Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR - Energa MKS Truso Elbląg 33:32 (13:!6)

Truso: Górska, Wanatowska -Fudal 6, Szulc 6, Ziemińska 6, Ratajczyk 4, Bernat 4, Sadowska 2, Śliwińska 2, Urbaniak 1, Pożoga 1, Lewandowska, Tomaszewska, Kolasa, Zajączkowska, Kordek.

Kolejne spotkanie Truso zagra przed własną publicznością 28 marca o godz. 12 z MKS II Oknoplast Gniezno.