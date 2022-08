Przełajowe zmagania żołnierzy WOT

Piach, liczne podbiegi i zbiegi, nierówna nawierzchnia i wystające spod ziemi korzenie drzew – z taką trasą zmierzyli się biegacze, którzy pobiegli w otwartych mistrzostwach służb mundurowych, które były jednocześnie III. Mistrzostwami 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych. Zobacz więcej zdjęć.

Na starcie biegu zorganizowanego w podbraniewskim lesie stanęło 61 zawodników (w tym 14 pań), reprezentujących poszczególne bataliony 4W-MBOT (41 – z Giżycka, 42 – z Morąga, 43 – z Braniewa, 44 – z Ełku i 45 – z Olsztyna), kompanie logistyczną i dowodzenia, sztab i dowództwo oraz reprezentantów Nadleśnictwa Zaporowo i Straży Granicznej.

Ponieważ zmagania odbywały się w okolicach Braniewa, odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przebieg zawodów byli żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie.

Zawody w imieniu dowódcy 4W-MBOT otworzył ppłk Adam Książak, dowódca 43blp w Braniewie.

— Życzę zawodnikom udanej rywalizacji, uzyskania jak najlepszych czasów i przede wszystkim bezpiecznego pokonania tej niełatwej trasy — mówił dowódca braniewskiego batalionu.

Biegacze rywalizowali ze sobą na dwóch dystansach: 3 km i 8 km (na tym dystansie startowali tylko mężczyźni). Obowiązywał podział na kobiety i mężczyzn oraz kategorie wiekowe do 35 i powyżej 36 lat.

Bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem był szer. Rafał Wronowski z 41blp w Giżycku, który jako pierwszy w swojej kategorii przybiegł na metę zarówno w biegu na 3, jak i na 8 kilometrów. Nie był to oczywiście przypadek.

— Trenuję bieganie już praktycznie od 20 lat, najpierw w AZS Olsztyn, później, po studiach, zacząłem sam trenować i trenuję do dnia dzisiejszego — mówi szer. Rafał Wronowski, dodając, że trasa była bardzo ciężka, był piach, korzenie, odcinki, proste, podbiegi, zbiegi – wszystko, co powinien mieć prawdziwy cross.

Wprawdzie zwycięzca najbardziej lubi biegi uliczne na 5 km, to powoli przygotowuje się do biegów dłuższych. Zaś przełaje traktuje najczęściej jako biegi treningowe.

Okazuje się jednak, że można także mieć świetne wyniki, biegając amatorsko – od czasu do czasu. Potwierdza to kpr. Michaela Rutkowska z 45blp w Olsztynie, która zajęła 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej (do 35 lat) i 2. miejsce w kategorii open.

— Trenowałam w czasach licealnych, stąd taki wyniki — mówi kpr. Rutkowska. — Obecnie biegam rekreacyjnie i coś tam nogi jeszcze pamiętają. Biegam raz, dwa razy w miesiącu. Przełaje bardzo mi się podobają i czuję się w nich bardzo dobrze.

Na zakończenie zawodów wszystkim uczestnikom zmagań wręczono medale, zaś drużynom – puchary. Zawodników udekorowali medalami ppłk Adam Książak, ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz, komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach i Piotr Semkiw, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo.

Zwycięzcy zawodów będą reprezentować 4W-MBOT na Zawodach o Puchar Dowódcy WOT w biegach przełajowych, które zostaną rozegrane w Bydgoszczy.

Wyniki:

Bieg indywidualny mężczyzn – 3 km (klasyfikacja do 35 lat):

1. Krystian Rutecki (42blp Morąg) – 10:32

2. Mariusz Zadroga (45blp Olsztyn) – 11:13

3. Maciej Tomasik (sztab/dowództwo) – 11:37

Bieg indywidualny mężczyzn – 3 km (klasyfikacja powyżej 36 lat):

1. Rafał Wronowski (41blp Giżycko) – 09:47

2. Karol Januszewski (sztab/dowództwo) – 10:30

3. Arkadiusz Kasperski (sztab/dowództwo) – 10:37

Bieg indywidualny kobiet – 3 km (do 35 lat):

1. Michaela Rutkowska (45blp Olsztyn) – 12:41

2. Karolina Kumańska (Nadleśnictwo Zaporowo) – 13:54

3. Karolina Mazur (45blp Olsztyn) – 14:02

Bieg indywidualny kobiet – 3 km (pow. 36 lat):

1. Marzena Łaskowska (44blp Ełk) – 12:09

2. Patrycja Przybyłek (42blp Morąg) – 13:02

3. Marta Miller (45blp Olsztyn) – 13:31

Bieg indywidualny mężczyzn – 8 km (do 35 lat):

1. Mariusz Zadroga (45blp Olsztyn) – 39:17

2. Adrian Tański (45blp Olsztyn) – 39:59

3. Paweł Zalewski (42blp Morąg) – 41:07

Bieg indywidualny mężczyzn – 8 km (pow. 36 lat):

1. Rafał Wronowski (41blp Giżycko) – 33:12

2. Arkadiusz Kasperski (sztab/dowództwo) – 34:34

3. Karol Januszewski (sztab/dowództwo) – 35:42

Klasyfikacja drużynowa:

1. 45blp Olsztyn

2. 42blp Morąg

3. 43blp Braniewo

Wszystkie wyniki dostępne są na stronie.