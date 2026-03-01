Przełamanie Silvantu

Piłkarze ręczni Silvantu przełamali serie porażek i odnieśli pierwsze zwycięstwo w 2026 roku. Elblążanie pokonali w Czersku MKS SPR Polska Handball 32:26 i zgarnęli upragnione trzy punkty.

Szczypiorniści Silvantu nie mogą zaliczyć początku 2026 roku do udanego, bo w trzech rozegranych meczach wywalczyli zaledwie punkt i bardzo liczyli na przełamanie i pełną pulę. W 18. kolejce I-ligowych rozgrywek w końcu udało się przełamać złą passę i to na terenie rywala.

Początek meczu nie wskazywał jeszcze która z drużyn ma większe szanse na zwycięstwo, bo gole padały naprzemiennie, do stanu 3:3. Od 8. minuty Elblążanie zaczęli dominować na parkiecie i rzucili aż pięć bramek z rzędu. Rywal miał spore problemy ze sforsowanie defensywy Silvantu, nie wykorzystał także dwóch rzutów karnych. W 20. minucie, po trafieniu Kajetana Laskowskiego, tablica wyników wskazywała 6:11. Do końca pierwszej części meczu trwała zacięta walka i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 11:15.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, nadal trwała wymiana ciosów, Elblążanie utrzymywali kilkubramkowe prowadzenie. Niestety od 37. do 41. minuty trwała niemoc Silvantu, a rywal w tym czasie zdołał rzucić cztery bramki z rzędu, minimalizując dystans do jednego trafienia. W końcu bramkarza MKS pokonał Adam Nowakowski, a chwilę później Mateusz Peret. Gospodarze walczyli o wyrównanie i w końcu im się to udało w 45. minucie. Ostatni kwadrans meczu należał jednak do przyjezdnych. Zdeterminowani Elblążanie trafiali raz za razem, świetnie w ataku prezentował się Mateusz Peret, który w ciągu 11. minut zdobył aż sześć bramek. Wynik meczu na 26:32 ustanowił Kacper Sparzak.

MKS SPR Polska Handball Czersk - Silvant Handball Elbląg 26:32 (11:15)

Silvant: Plak, Wojciechowski - Peret 10, Nowakowski 7, Ściesiński 5, Sparzak 4, Laskowski 3, Solecki 2, Łucyn 1, Chodziński Sz., Heyda, Sucharski, Chodziński S., Boenig, Kwiatkowski, Wocial.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.

Kolejny mecz Elblążanie zagrają 7 marca w Iławie z Aqua-Instal Jeziorak.