Przełamanie Silvantu

Aż siedem tygodni kibice Silvantu musieli czekać na czwarte w tym sezonie zwycięstwo swojej drużyny. Dziś (29 listopada) Elblążanie w końcu przełamali serię porażek i rozbili w hali przy ul. Kościuszki tczewskiego Sambora 41:21.

Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy ostatnie ligowe zwycięstwo odniosła w 5. serii gier, kiedy to pokonała gdańskie Wybrzeże. Potem w pięciu kolejnych meczach udało się wywalczyć zaledwie jedne punkt. Dzisiejszy pojedynek z Samborem był doskonałą okazją by wrócić na zwycięską ścieżkę, co Elblążanie uczynili w bardzo dobrym stylu.

Wynik spotkania otworzyli przyjezdni i jak się później okazało było to zarazem ich pierwsze jak i ostatnie prowadzenie w tym meczu. Dwie bramki Michała Łucyna i po jednej Adama Nowakowskiego oraz Stanisława Gębali i nasza drużyna odskoczyła na 4:2. Bardzo dobrze spotkanie między słupkami rozpoczął Kacper Wojciechowski kilkukrotnie zatrzymując rywala. Gdy gospodarze zdobyli cztery gole z rzędu i było 9:5, o przerwę poprosił trener Sambora. Po wznowieniu defensywa miejscowych była nie do przejścia, do tego imponowali skutecznością w ataku i dorzucili kolejne cztery bramki, a stracili w tym czasie tylko jedną. Z dystansu trafiał Stanisław Gębala i po jego piątej już bramce, tablica wyników wskazywała 14:7. Elblążanie błyskawicznie wznawiali akcje, Tczewianie nie wracali do obrony i raz za razem padały łatwe bramki. Do przerwy Silvant odskoczył na 20:12.

Niedługo po zmianie stron gospodarze mieli już dziesięć goli więcej od Sambora i taka różnica utrzymywała się do 36. minuty. Warto podkreślić, że aż trzy z czterech bramek zdobytych do tego czasu padły z rąk Sebastiana Chodzińskiego. Potem Elblążanie całkowicie zdominowali rywala, który nie mógł znaleźć sposobu na przełamanie defensywy bądź pokonanie Kacpra Wojciechowskiego. Tczewianie raz za razem tracili piłkę, a gospodarze przeprowadzali kontrataki. W tym elemencie skuteczny był Michał Ściesiński czy Adam Nowakowski i gdy było 30:15, o kolejną przerwę poprosił trener Sambora. Na niewiele się to jednak zdało, bo po wznowieniu obraz gry nie uległ zmianie i gospodarze zdobyli kolejne pięć bramek z rzędu. W 50. minucie meczu Tczewianie trafili dopiero po raz czwarty w tej części gry, a sześć minut później tracili do Elblążan już dwadzieścia goli. Taką też z różnicą zakończyło się to spotkanie, a wynik na 41:21 ustanowił Łukasz Boenig wykorzystując rzut karny.

Silvant Handball Elbląg - Sambor Latocha Agropom Tczew 41:21 (20:12)

Silvant: Wojciechowski, Plak - Gębala 9, Ściesiński 8, Łucyn 5, Kwiatkowski 4, Chodziński S. 4, Nowakowski 3, Solecki 2, Heyda 2, Radecki 1, Chodziński Sz. 1, Wocial 1, Boenig 1, Stańczuk.

Kolejny mecz nasza drużyna zagra 5 grudnia na wyjeździe z BSMS Bartoszyce.