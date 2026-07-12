Przemysław Korsak walczył w Pucharze Świata
Światowa czołówka kajakarzy zjechała do Kanady, a wśród nich nie zabrakło reprezentanta Elbląga. Przemysław Korsak z Silvant Kajak walczył o medale Pucharu Świata w Montrealu. Prezentujemy podsumowanie występów i czasy naszego kajakarza.
W kanadyjskim Montrealu zakończył się trzeci w tym sezonie Puchar Świata w sprincie kajakowym. Utalentowany zawodnik elbląskiego klubu Silvant Kajak, Przemysław Korsak, startował w konkurencji jedynek (K1) na 1000 metrów oraz w dwójce (K2) z Wiktorem Leszczyńskim na 500 metrów.
Nasza reprezentacyjna dwójka zakończyła zmagania na ósmym miejscu w finale A. Przemek Korsak i Wiktor Leszczyński przypłynęli z czasem 1:28.76, tracąc do zwycięskich Serbów 2,09 sekundy. Srebrny medal wywalczyli Słowacy, a brąz Norwegowie. W tym samym biegu ścigała się jeszcze druga polska osada: Jarosław Kajdanek i Valerii Vichev, która dopłynęła do mety na piątym miejscu z czasem 1:27.62.
Z kolei w jedynkach na 1000 metrów Przemek Korsak uplasował się na piątym miejscu w finale B. Dystans pokonał w czasie 3:47.83, tracąc do pierwszego Szweda Martina Nathella 4,47 sekundy. Ta lokata przełożyła się na 14. miejsce w klasyfikacji ogólnej całych zawodów.
W poniższej tabeli przedstawiamy czasy uzyskane przez Elblążanina w poszczególnych wyścigach podczas regat w Montrealu.
|
Konkurencja
|
Czas
|
Miejsce w wyścigu
|
Eliminacje K2 500 metrów
|
1,37,36 minuty
|
1.; awans do półfinału
|
Półfinał K2 500 metrów
|
1,32,33 minuty
|
2; awans do finału A
|
Finał A K2 500 metrów
|
1,28,76 minuty
|
8;
|
Eliminacje K1 1000 metrów
|
3,40,56 minuty
|
3; awans do półfinału
|
Półfinał K1 1000 metrów
|
3,49,95 minuty
|
5; awans do finału B
|
Finał B K1 1000 metrów
|
3,47,83 minuty
|
5
To ważny start w kontekście zbierania punktów do światowego rankingu na podstawie którego będą przyznawane miejsca na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 r.