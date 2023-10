Przygotuj się do Biegu Niepodległości z Bartnicki Team Elbląg

Fot. MOSiR

Coraz większymi krokami zbliżamy się do IX edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości, który 11 listopada przemknie ulicami naszego miasta. Osoby, które chcą dobrze przygotować się do zawodów oraz planują wykręcić jak najlepszy czas, zachęcamy do wzięcia udziału w darmowych treningach organizowanych przez MOSiR oraz Bartnicki Team Elbląg.

Elbląski Bieg Niepodległości od lat wpisuje się w stały punkt rocznego programu imprez w Elblągu. Także i w 2023 roku przyjdzie nam emocjonować się imprezą, podczas której wszyscy wspólnie będziemy świętować odzyskanie wolności przez nasz kraj. Bieg łączy ze sobą aktywną zabawę na świeżym powietrzu ze sportową rywalizacją, do której część z nas pragnie się przygotować możliwie jak najlepiej. W osiągnięciu dobrego czasu pomoże Wam elbląska grupa miłośników biegania w terenie – Bartnicki Team Elbląg, która trzy razy w tygodniu organizuje bezpłatne treningi w terenie. Spotkania odbywają się w poniedziałki, środy oraz piątki o godzinie 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów, kojarzonym przez elblążan jako „Miasteczko Sportowe”. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, ale także bardziej doświadczeni biegacze. Każdy uczestnik treningu może liczyć na miłą i przyjazną atmosferę oraz fachową pomoc w przygotowaniach. Jeżeli i Ty chciałbyś zacząć lub kontynuować swoją przygodę z bieganiem, te spotkania są właśnie dla Ciebie. Trwają zapisy na Bieg Niepodległości Zgłoszenia do IX Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości są przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 8 listopada włącznie. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Wkrótce na stronie z zapisami pojawi się możliwość zakupu koszulek technicznych dla dzieci oraz dorosłych. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 60 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 30 zł. Organizatorami Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Sponsorem Strategicznym wydarzenia jest Studio Łazienkowe Awangarda. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu