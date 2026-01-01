Przywitali nowy rok na parkrunie. Wkrótce akcja bumerang

To najdłuższe cykliczne wydarzenie rekreacyjne w Elblągu – parkrun park Modrzewie zbliża się do 250. edycji. 1 stycznia ponad 50 osób przywitało nowy rok spacerując, truchtając i biegając po parkowych alejkach na dystansie 5 km. A już w sobotę „gwiazdą” parkrunu będzie... bumerang z Australii. Na czym ta akcja polega? Zobacz zdjęcia.

„Maszeruj, truchtaj, biegaj na dystansie 5 km. Razem z innymi, swoim tempem, nigdy nie będziesz ostatni, a o dobry humor zadbają wolontariusze. Tak w skrócie można opisać ideę parkrun, cosobotnich spotkań odbywających się w ponad 20 krajach na całym świecie. W Polsce są już 103. lokalizacje parkrun, w tym od prawie 5 lat - elbląska. A to nie koniec, bo wkrótce będą otwierane kolejne.

1 stycznia w Elblągu odbyła się specjalna noworoczna edycja parkrun, numer 247. Wzięło w niej udział ponad 50 osób, licząc uczestników i wolontariuszy.

– To najlepszy sposób na powitanie nowego roku. Zawsze można tu liczyć na serdeczną atmosferę, spotkać znajomych, poznać nowych ludzi – mówi jeden z uczestników spotkania.

Kolejna edycja parkrun już tradycyjnie w sobotę. Będzie również wyjątkowa, bo parkrun park Modrzewie uczestniczy w światowej akcji, która swój początek ma w Australii. W 2024 roku w świat wyruszyło 10 bumerangów — 7 z nich wróciło już do domu, odwiedzając ponad 700 parkrunów i „spotykając” ponad 150 tysięcy uczestników! Pomysłodawczynią projektu jest Ally, koordynatorka parkrun South Beach Recreation Reserve w Fremantle.

Bumerang "odwiedził" m.in. figurki Piekarczyka (fot. Małgorzata Zielińska)

W tym roku z Australii wystartowała kolejna dziesiątka bumerangów, a jeden z nich — o numerze B19 — trafił właśnie do Elbląga z Warszawy dzięki Małgorzacie Wołkowicz, jeden z wolontariuszek parkrun park Modrzewie. Z Elbląga wyjedzie na inny parkrun w kraju z pamiątką — breloczkiem Piekarczyka, ale zanim pojedzie w świat, „zwiedza” Elbląg, co widać na zdjęciu.

- Bumerangi nie są „gadżetem”. Są symbolem tego, czym parkrun jest naprawdę – globalną społecznością, w której każdy jest mile widziany, a sobotnie spotkania mają znaczenie daleko wykraczające poza wynik na mecie – czytamy na stronie parkrun Katowice, do którego wcześniej bumerang B19 trafił.

Wolontariusze parkrun park Modrzewie zapraszają do udziału w sobotniej i kolejnych edycjach. 17 stycznia będą świętować 250. edycję, 24 stycznia – parkrun odbędzie się w ramach akcji WOŚP „Policz się z cukrzycą” i będą mu też towarzyszyć licytacje gadżetów.