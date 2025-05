Puchar Elbląga w jeździe figurowej na rolkach

Uczniowski Klub Sportowy Szóstka" serdecznie zaprasza na spektakularne występy rolkarzy figurowych podczas eliminacji do Mistrzostw Polski oraz Pucharu Elbląga 2025 w jeździe figurowej na rolkach z okazji 20-lecia klubu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24.05.2025 na rolkowisku ul. Karowej 1.

Planujemy udział około 120 rolkarzy figurowych z całego kraju. Do Elbląga przyjadą zawodnicy między innymi z Torunia, Lublina, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Rumi, Wrocławia. Eliminacje do Mistrzostw Polski oraz Puchar Elbląga 2025 w jeżdzie figurowej na rolkach zostały objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Elbląga dr Michała Missana oraz Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Rozpoczęcie imprezy rozpocznie się 23.05.2025 o godz. 13.00, oficjalne zakończenie zawodów 24.05.2025 o godz. 16.00.

Harmonogram zawodów

23.05. 13.00-19.00

24.05 9.00-16.00

W/w impreza będzie transmitowana na żywo

Wstęp wolny

Dzień 1

https://youtube.com/live/EJ1cNM3wwWk

Dzień 2

https://youtube.com/live/0aV4ZVwln0I

Zapraszamy do śledzenie w/w wydarzenia na klubowym facebooku UKS "Szostka" Elbląg

Zawody Puchar Elbląga 2025 oraz eliminacje do Mistrzostw Polski to wspaniała okazja na wypromowanie elbląskiego klubu i jeżdżących w nim młodych rolkarzy figurowych, ale przede wszystkim jest to szansa na rozpropagowanie naszego miasta i województwa. Występy rolkarzy figurowych są zawsze niezwykle spektakularne i przyciągają wielu obserwatorów. Czeka nas świetne widowisko jazdy figurowej na rolakach.