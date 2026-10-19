Puchar Świata dla Adriana Durmy

W dniach 13-18 października odbył się Puchar Świata w kickboxingu w Uzbekistanie. Turniej zgromadził ponad 2500 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Udział w turnieju wziął zawodnik z Elbląga Adrian Durma (UKS Silvant Kajak) w formule light contact do 74kg. Adrian zdobył Puchar Świata, po drodze stoczył cztery walki. Wszystkie wygrał jednogłośnie.

Pierwszą walkę stoczył z utytułowanym Turkiem Artamem Ugurhamem, drugą z Uzbekiem Shokirjonovem Boburjonem i po tej walce awansował do półfinału. Tam na niego czekał miejscowy zawodnik z Taszkientu Istamov Sunnatbek. W finale zmierzył z zawodnikiem Turcji Yalcinem Abdullahem Efe z którym wygrał również zdecydowanie.

Jest to ogromny sukces naszego zawodnika i dobry prognostyk przed zbliżającymi się Mistzrostwami Europy.