Puchar Świata dla Adriana Durmy
W dniach 13-18 października odbył się Puchar Świata w kickboxingu w Uzbekistanie. Turniej zgromadził ponad 2500 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Udział w turnieju wziął zawodnik z Elbląga Adrian Durma (UKS Silvant Kajak) w formule light contact do 74kg. Adrian zdobył Puchar Świata, po drodze stoczył cztery walki. Wszystkie wygrał jednogłośnie.
Pierwszą walkę stoczył z utytułowanym Turkiem Artamem Ugurhamem, drugą z Uzbekiem Shokirjonovem Boburjonem i po tej walce awansował do półfinału. Tam na niego czekał miejscowy zawodnik z Taszkientu Istamov Sunnatbek. W finale zmierzył z zawodnikiem Turcji Yalcinem Abdullahem Efe z którym wygrał również zdecydowanie.
Jest to ogromny sukces naszego zawodnika i dobry prognostyk przed zbliżającymi się Mistzrostwami Europy.
- Puchar Świata jest dużą i bardzo mocną imprezą. Zawodnicy postawili wysoko poprzeczkę. Najciężej mi się walczyło pierwszą walkę z przeciwnikiem z Turcji, który był bardzo agresywny. Jak na pierwszą walkę mocne starcie a ja wolę stopniowanie poziomu ale niestety tak dobrze nie ma i trzeba działać od początku mocno. Niestety nabawiłem się malej kontuzji, liczyłem na to, że przez noc mi przejdzie i będę mógł walczyć ale niestety nie przeszło i z niedzielnego startu w formule KickLight musiałem zrezygnować żeby nie pogorszyć kontuzji. Zadowolony jestem z wyniku ale jeszcze muszę dopracować parę elementów pezed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy, tam ma przyjść szczyt. Mistrzostwa odbędą sie w listopadzie w Macedonii. Miałem teraz bardzo intensywny okres. Tydzień temu walczyłem na ogólnopolskim turniej, w połowie września Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych i pod koniec września zgrupowanie. Od razu po powrocie wracam na sale doszlifowć formę.