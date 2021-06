Rafał Rocki wystąpi na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio!

- Do ostatniej chwili wytrwale czekałem i jest. Część sportowych marzeń staje się realna. Do zrealizowania kolejny kawałek. Czy życie nie jest piękne? - napisał w mediach społecznościowych Rafał Rocki. Sportowiec z Elbląga będzie reprezentował Polskę w nadchodzących igrzyskach paraolimpijskich w Tokio.

- Tak jak na olimpiadzie, na igrzyskach paraolimpijskich mamy do czynienia z szeregiem dyscyplin zarówno lekkoatletycznych, jak i gier zespołowych - podkreśla Rafał Rocki. - Impreza odbywa się co cztery lata, teraz, ze względu na pandemię, czekaliśmy 5 lat. To marzenie mojego życia, żeby wystąpić na igrzyskach, chyba jak każdego sportowca. Wystąpić, a być może także zdobyć krążek i zapisać się na kartach historii – dodaje.

Jako członek polskiej kadry Rafał Rocki wystąpi w rzucie dyskiem.

- Mamy bardzo silną konkurencję na świecie, będzie trzeba się namęczyć, żeby znaleźć się nawet w pierwszej szóstce, ale nikogo tutaj nie skreślam, daję sobie szanse. Igrzyska rządzą się swoimi prawami. Będzie odpowiedni dzień i może dopisze mi szczęście? - zastanawia się sportowiec.

Rafał Rocki razem z reprezentacją regularnie jeździ na obozy sportowe, trenuje go Zbigniew Lewkowicz.

- Obozy treningowe wypadają zwykle raz w miesiącu i trwają dwa tygodnie – podkreśla sportowiec. - Staram się w nich uczestniczyć, ale muszę to wszystko łączyć z życiem rodzinnym i pracą, którą wykonuję na co dzień, żeby mieć za co żyć i za co trenować. W tym momencie to nie jest jeszcze sport, który umożliwiłby mi utrzymanie. Najważniejszą rzeczą w tym momencie byłoby pozyskanie jakiegoś strategicznego sponsora, który umożliwiłby mi dalszy rozwój i uprawianie sportu w pełni zawodowo, bo na tę chwilę muszę łączyć wiele różnych spraw – przyznaje.

Lekkoatleta podkreśla, że rodzina jest najważniejszym czynnikiem, który zapewnia mu wsparcie.

- Daje mi możliwość realizacji siebie – zaznacza. - Z kolei Integracyjny Klub Sportowy ATAK, do którego należę, stwarza mi warunki do treningu w Elblągu, żebym mógł się przygotowywać do tej ważnej imprezy, jaką są igrzyska paraolimpijskie.

Rafał Rocki gdy miał 23 lata, „oddał niefortunny skok na poduszce powietrznej, który skończył się dla niego skręceniem karku. Efekt upadku brzmiał jak wyrok: porażenie czterokończynowe. Dwa lata walczył, by dojść do jakiejkolwiek sprawności. Lekarze mówili mu, że jego aktywne życie się skończyło, że zostało mu tylko łóżko, wózek ortopedyczny, na którym ktoś będzie go pchał i że będzie musiał się z tym pogodzić" – pisaliśmy na portElu. Elblążanin nie poddał się i jest osobą aktywną zawodowo. Polskę na igrzyskach w Tokio będzie reprezentował na przełomie sierpnia i września.

Decyzję o organizacji igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio podjęto w 2013 roku.

- Decyzja ta spotkała się ogromną radością Japończyków, którzy organizatorami igrzysk zostaną po raz kolejny po 56 latach. Wcześniej Tokio było gospodarzem igrzysk w 1964 roku – czytamy na stronie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. - Igrzyska paraolimpijskie w Tokio miały odbyć się między 25 sierpnia a 6 września 2020 roku, jednak ze względu na szerzącą się pandemię koronawirusa zostały przełożone na kolejny rok i odbędą się w terminie 24 sierpnia – 5 września 2021 roku. W programie igrzysk paraolimpijskich w Tokio znalazły się 22 dyscypliny. Po raz pierwszy w historii rywalizować będą zawodnicy uprawiający debiutujące w Tokio badminton i taekwondo.