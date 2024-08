Rajdy dla frajdy w Elblągu

Elbląg po raz pierwszy będzie gospodarzem jednego ze sportowo-rekreacyjnych rajdów rozgrywanych w ramach ogólnopolskiego cyklu „GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE – Rowerem przez Polskę”. Rowerowa zabawa ze szczyptą rywalizacji zawita do nas 24 sierpnia (sobota).

Tegoroczna VIII już edycja Cyklu składa się z 13 etapów, które odbywają się w różnych miastach na terenie całego kraju. Do Elbląga kolarze-amatorzy zupełnie premierowo zawitają podczas Święta Chleba, czyli w sobotę 24 sierpnia.

Trasa rajdu będzie wiodła zarówno Żuławami jak i Wysoczyzną Elbląską.

- Ze względu na lokalizację gwarantujemy prawdziwą huśtawkę nastrojów: od nieuniknionej depresji po nadmorski „haj” - zapowiadają z przymrużeniem oka organizatorzy GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE. – Wszystkich umiarkowanie znających teren Wysoczyzny Elbląskiej od razu uspokajamy, że tutejsze pagórki są może odrobinę nieoczekiwane czy wręcz zaskakujące, ale też bardzo malownicze, łagodne i ogólnie rzecz biorąc bezproblemowe.

Uczestnicy będą mieli do wyboru trasę w 3 różnych wariantach: sportową (ok. 115km/800m przewyższenia), rekreacyjną (ok. 80km / 550m przewyższenia) oraz podróżniczą (ok. 200km/1200m przewyższenia). Baza zawodów będzie znajdowała się w hali MOS przy ul. Kościuszki 77a, gdzie zaplanowano start i metę.

- Oprócz niewątpliwych uroków samego Elbląga, na trasie znajdą się m.in. obrotowy most w Nowakowie, trójząb Suchacz-Kadyny-Tolkmicko, a przede wszystkim Frombork, w którym planujemy postój na bufet w wyjątkowym miejscu (pod Wieżą Wodną przy kanale Kopernika – i z widokiem na Zamek i Katedrę). Z kolei przed lub po rajdzie gorąco polecamy skorzystać z bogatej oferty turystycznej Elbląga: od planowanego na ten czas Święta Chleba, a na cudach techniki Kanału Elbląskiego kończąc - zachęcają organizatorzy.

I na koniec jeszcze dodają: W naszym Cyklu jeździmy napędzani rowerową pasją. Dlatego bez względu na to, czy kręcimy rekreacyjnie, czy z nutą sportowej rywalizacji, to zawsze z poszanowaniem dla Współuczestników, w przyjaznej atmosferze i bez przesadnej „napinki”. Te Rajdy są dla Frajdy!

Zapisy są otwarte, a do startu potrzebne są rower, kask oraz… porcja pozytywnej energii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rajdydlafrajdy.pl/zapisy.