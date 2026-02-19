Razem szybciej – czas na drużynę w Biegu Piekarczyka

Wspólny trening, wspólny cel i wspólna meta. XVIII Elbląski Bieg Piekarczyka to nie tylko start indywidualny, ale także klasyfikacja drużynowa, która od lat przyciąga firmy, instytucje, kluby i paczki znajomych. Jeśli 10 kilometrów to dla Was coś więcej niż dystans – zbierzcie ekipę i stańcie razem na linii startu.

Formuła jest prosta: liczy się zespół i suma pięciu najlepszych czasów w drużynie. To oznacza, że każdy kilometr ma znaczenie, a wynik buduje się wspólną pracą – od pierwszego do ostatniego zawodnika. Drużynowy start to dodatkowa motywacja w trakcie przygotowań i realna szansa na sportowy sukces, który smakuje lepiej, gdy dzieli się go z innymi.

Aby wziąć udział w klasyfikacji drużynowej, należy stworzyć zespół składający się z minimum pięciu osób (każda w wieku co najmniej 16 lat). Każdy zawodnik rejestruje się indywidualnie, wpisując nazwę drużyny w formularzu zgłoszeniowym, a następnie kompletną listę uczestników należy przesłać na adres: imprezy@mosir.elblag.eu. Jeśli rejestracja zostanie dokonana do 1 marca (niedziela 23:59), opłata startowa wynosi 70 zł od osoby lub 63 zł z kartą "wElblągu". Od 2 marca obowiązywać będzie drugi próg cenowy. Na najlepsze drużyny czekają puchary i miejsce na podium.

Zbierz skład i pokażcie, że w Elblągu biega się zespołowo!

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsor: ADASTOL-producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski