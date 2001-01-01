Przez 2 dni w Suchaczu rywalizowali młodzi żęglarze w Regatach o Puchar Elbląga. W zawodach wzięło udział 150 żeglarzy z 15 klubów.

15 - 16 sierpnia w Marinie odbywały się żeglarskie regaty o Puchar Elbląga. Wzięło w nich udział 150 żeglarzy i 99 jachtów z 15 klubów. Regaty odbywały się przy wietrze dochodzących do 14 - 15 węzłów, co zmuszało żeglarzy do pokazania pełni umiejętności.

Wielkie gratulacje dla wszystkich zwycięzców i uczestników! Szczególnie dumni jesteśmy z naszej Matyldy Płączyńskiej, która zdobyła 2. miejsce w kategorii dziewcząt do lat 9.

WYNIKI – KWR GENERALNA:

KWR Generalna: 1) Błękitna Bryza POL14748 – Grzegorz Bajdan (Puchar Elbląga)), 2) Mote POL000GIC – Marek Nienadowski, 3) Souvenir POL0011D9 – Tomasz Szczepański

KWR 1: 1) Mote POL000GIC – Marek Nienadowski, 2) Souvenir POL0011D9 – Tomasz Szczepański, 3) White Hawk NE7251 – Cezariusz Wesołowski

KWR 2: 1) Błękitna Bryza POL14748 – Grzegorz Bajdan, 2) Facil POL000F7U – Stefan Politański, 3) Berbeć POL5231 – Ryszard Seroka

OPEN: 1) Eazy Rider – Zbigniew Dąbrowski, 2) TAO POL000DE6 – Piotr Kowalik

REGATY DZIECIĘCE – Optimist C

Dziewczęta do lat 9: 1) Laura Fałek – UKS NAVIGO Sopot, 2) Matylda Płączyńska – Jachtklub Elbląg, 3) Aurelia Domino – UKS Tolkmicko

Chłopcy do lat 9: 1) Hubert Trzciński – KS AZS AWFiS Gdańsk, 2) Gaweł Januszkiewicz – GKM Cedrus Cedry Wielkie, 3) Wojciech Kaczmarek – MKŻ Arka Gdynia

Dziewczęta 10–11 lat: 1) Maria Komorowska – Opti Gdynia, 2) Anna Olbryś – MKŻ Arka Gdynia, 3) Alicja Gołuńska – MKŻ Arka Gdynia

Chłopcy 10–11 lat: 1) Jan Pawłowski – MKŻ Arka Gdynia, 2) Aleksander Stosio – Opti Gdynia, 3) Ryszard Wasiluk – Gdański Klub Żeglarski

Dziewczęta 12–15 lat: 1) Kornelia Bądkowska – KS AZS AWFiS Gdańsk, 2) Tatiana Hrycyna – UKS NAVIGO Sopot, 3) Marka Kozak – UKS NAVIGO Sopot

Chłopcy 12–15 lat: 1) Oliwier Szmul – UKS NAVIGO Sopot, 2) Bartosz Mrówczyński – UKS Tolkmicko, 3) Antoni Lamparski – GKM Cedrus Cedry Wielkie

Optimist D: 1) Tymoteusz Tarasiuk, 2) Antoni Prykowski, 3) Ignacy Sielicki

Optimist – klasyfikacja drużynowa: 1) MKŻ Arka Gdynia, 2) UKS NAVIGO Sopot, 3) Opti Gdynia