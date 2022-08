Rekord i mistrzostwo Polski

Joanna Deptuła z Elbląga zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski w zawodach Backyard Ultra rozgrywanych w Jabłonnej. Przy okazji elblążanka ustanowiła rekord Polski.

Powiedzieć, że Backyard Ultra to bieg to nic nie powiedzieć. Zawodnicy ścigają się na pętli o długości 6,706 km (4,167 mili). Wygrywa ten, który... nie wycofa się z trasy. - Startując, tak na prawdę nikt nie wie jak długo potrwają zawody. Bieg odbywa się po pętli. Pewne jest tylko to, że startujesz o pełnej godzinie, pętla ma 6706m i masz godzinę, w ciągu której musisz przebiec pętlę i przygotować się do następnej. Niestawienie się na starcie o kolejnej pełnej godzinie oznacza dyskwalifikację - mówi Joanna Deptuła, elblążanka, która w piątek (26 sierpnia) wywalczyła mistrzostwo Polski w tej konkurencji.

Ale po kolei. To była pierwsza edycja mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Zawody odbyły się na terenie pałacu w Jabłonnej. Trasa pętli była dość zróżnicowana: zawodnicy biegli zarówno po ścieżkach parkowych i leśnych jak i po asfalcie i betonie. Na starcie zameldowało się 15 kobiet i 50 mężczyzn. Kolejne pętle i kolejni zawodnicy się wycofują. Upał panujący na trasie też nie był sprzymierzeńcem startujących.

fot. nadesłana

Wśród kobiet zwyciężyła elblążanka Joanna Deptuła, która pokonała 25 okrążeń (167,65 km w czasie 17 godzin, 40 minut i 57 sekund). Jest to nowy rekord Polski w formule Backyard Ultra. - Narzuciłam sobie takie tempo biegu, aby między kolejnymi startami mieć 15-17 minut przerwy. Świadomość tego, że mam czas na odpoczynek dawała mi duży komfort psychiczny, a podczas długotrwałego wysiłku to bardzo ważne. Zwłaszcza na początku koncentrowałam się na tym, żeby nie przyspieszać, nie tracić sił na podbiegach, pokonywać je marszem. Po prostu działać zgodnie z planem. Myślałam o przebiegnięciu 15, góra 20 pętli, biorąc pod uwagę moje przygotowanie fizyczne i 40 stopniowy upał. Udało się więcej, pokonałam 25 okrążeń tj. 167,5 km ustanawiając rekord Polski kobiet w Backyard Ultra, z czego jestem bardzo zadowolona - powiedziała nam Joanna Deptuła.

Wśród mężczyzn zwyciężył Piotr Łuszcz, który zaliczył 37 pętli. Dystans 249 kilometrów pokonał w czasie 27 godzin, 52 minut i 27 sekund - co również jest nowym rekordem Polski. – Czas biegu nie ma większego znaczenia. To informacja pożyteczna dla statystyków i tych, który analizują taktykę. W świecie Backyard najważniejsza jest liczba pokonanych pętli – tłumaczy Paweł Żuk, dyrektor biegu Backyard Ultra Polska cytowany przez stronę bieganie.pl – Rekord świata w tej formule to 90 pętli. Wynik ten padł w maju w Rettert w Niemczech, startowałem w tych zawodach. To impreza o bardzo rozbudowanym systemie kwalifikacji opartym na dwuletnim procesie. To umożliwia uzyskiwanie nadzwyczajnych wyników.