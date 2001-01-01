Rodzinna przygoda w zielonym sercu Elbląga

Wrzesień w Elblągu zapowiada się wyjątkowo kolorowo i radośnie! Już 7 września malownicza Bażantarnia zamieni się w wielki tor przeszkód pełen dmuchanych atrakcji. Czwarta edycja Bażantarnia Jump&Run to nie tylko sportowe zmagania, ale przede wszystkim okazja, aby całe rodziny spędziły aktywnie czas na świeżym powietrzu, śmiejąc się, kibicując sobie nawzajem i tworząc wspomnienia na lata. Zapisy trwają.

Bażantarnia Jump&Run to wydarzenie, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Na uczestników czekają dwie specjalnie przygotowane trasy:

- 1,5 km – z 7 dmuchanymi przeszkodami. To dystans idealny dla dzieci i młodzieży (Bieg Junior, 6–16 lat) oraz rodzin (Bieg Family, dorosły z dzieckiem od 4 lat).

- 2,5 km – z 10 przeszkodami, dla tych, którzy chcą poczuć sportową rywalizację (Bieg Classic, od 16 roku życia).

Na trasie nie zabraknie ogromnych zjeżdżalni, kolorowych tuneli, wspinaczek i torów, które będą wymagające zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Każdy uczestnik po przekroczeniu mety otrzyma pamiątkowy medal, który będzie pięknym przypomnieniem wspólnej przygody.

Jak się zapisać?

Rejestracja odbywa się online poprzez stronę elektronicznezapisy.pl i potrwa do 3 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Opłaty startowe:

- Bieg Junior (6–16 lat) – 50 zł

- Bieg Family (dorosły + dziecko) – 80 zł + 45 zł za każdą dodatkową osobę

- Bieg Classic (16+) – 70 zł

Przygotujcie się na dzień pełen śmiechu, zabawy i niezapomnianych chwil w gronie najbliższych! Zachęcamy również do obejrzenia filmów z poprzednich lat: film z I edycji, film z II edycji oraz film z III edycji.