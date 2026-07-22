Rodzinna zabawa z mapą na terenie Starówki

Spacer, zagadki i dobra zabawa – tak zapowiada się kolejna Gra Miejska organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W niedzielę, 26 lipca, zapraszamy całe rodziny oraz wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu na wspólne odkrywanie zakamarków elbląskiej Starówki. Start wydarzenia o godzinie 12:00 przy Bramie Targowej. Udział jest bezpłatny.

Gra miejska to propozycja dla wszystkich, którzy lubią połączyć spacer z dobrą zabawą. Uczestnicy otrzymają specjalną mapę z zaznaczonymi punktami na Starym Mieście. W każdym z nich będzie czekało zadanie, zagadka lub pytanie związane z miejscem, które pozwoli lepiej poznać historię i ciekawostki elbląskiej Starówki.

Biuro wydarzenia będzie działało przy Bramie Targowej od godziny 12:00. To właśnie tam będzie można odebrać mapę, poznać zasady gry i wyruszyć na trasę. Nie liczy się czas ani kolejność przybycia – najważniejsze są spostrzegawczość, współpraca i dobra zabawa.

Na wszystkich, którzy ukończą grę i poprawnie rozwiążą przygotowane zagadki, będą czekały słodkie upominki. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno dzieci z opiekunami, jak i młodzież czy dorośli, dlatego warto zabrać rodzinę i znajomych.

Gra Miejska odbędzie się w niedzielę, 26 lipca, a udział w niej jest całkowicie bezpłatny. To kolejna propozycja przygotowana w ramach Wakacji z MOSiR-em, która zachęca do aktywnego i ciekawego spędzania letnich dni w Elblągu.