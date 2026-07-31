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Roksana Słupek mistrzynią Europy!

 Elbląg, Roksana Słupek na mecie
Roksana Słupek na mecie (fot. Sebastian Malicki)

Elbląg okazał się szczęśliwy dla Roksany Słupek, polskiej olimpijki z Paryża. Pochodząca z Bydgoszczy 27-letnia triathlonistka została w sobotę mistrzynią Europy na dystansie sprinterskim. Drugą na mecie reprezentantkę Francji wyprzedziła o 15 sekund. Brązowy medal również dla Francuzki.

W rywalizacji elity i zawodniczek do lat 23 wystartowały ponad 60 triathlonistek. Miały do pokonania 750 metrów pływania, 20 km jazdy rowerem po centrum Elbląga i 5 km biegu. Roksana Słupek wyszła na prowadzenie na jednej z rowerowych pętli i nie oddała go do końca zawodów, powiększając na mecie przewagę nad najgroźniejszą z rywalek do 15 sek.

Więcej o przebiegu ME w triathlonie wkrótce. Przypominamy, że o godz. 19.15 rozpocznie się rywalizacja elity mężczyzn, na godz. 20.45 zaplanowano na Placu Katedralnym ceremonię medalową.

  Elbląg, Roksana Słupek nie oddała prowadzenia
Roksana Słupek nie oddała prowadzenia (fot. Sebastian Malicki)


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