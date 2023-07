Rowerami do Suchacza

Fot. MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach wakacyjnych imprez zaprasza do udziału w wyciecze wpisującej się w obchody Roku Kopernikowskiego. Będzie to nocna wycieczka do Suchacza. Ruszamy we wtorek (18 lipca) o godz. 20 z pętli przy ulicy Ogólnej.

Przed nami długo oczekiwana nocna wycieczka rowerowa. Miłośnicy dwóch kółek i astronomii będą z punktu widokowego Carla Pudora w Suchaczu podziwiać widoki nocnego nieba oraz jasnej Mierzei Wiślanej. Można zabrać ze sobą lornetki, lunety czy też małe teleskopy. Dzięki pomocy Pana Sylwestra M. Jarkiewicza z Suchacza na punkcie widokowym będzie na nas czekało ognisko. Produkty do pieczenia oraz dodatki każdy zapewnia sobie we własnym zakresie. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, turystyczne w granicach 15 km na godzinę. Do udziału w wycieczce zapraszamy całe rodziny. Czas trwania imprezy to około 4 godzin. Udział jest bezpłatny. Dystans ok. 32 km. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach wyposażonych w działające przerzutki. Dominującą nawierzchnią na trasie będzie asfalt. Proszę pamiętać o obowiązkowym oświetleniu przednim i tylnym swoich rowerów. Będzie to sprawdzane przed startem. Start we wtorek 18 lipca o godz. 20 z pętli na ulicy Ogólnej. Zachęcamy do wzięcia udziału w pozostałych imprezach, organizowanych w ramach programu Wakacje z MOSiR-em 2023.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu