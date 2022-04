Rowerami ku paprociom

Miejskie Wycieczki Rowerowe zagoszczą nieco dłużej na Wysoczyźnie Elbląskiej i po marcowych poszukiwaniach jodły Jagny teraz spróbujemy poszukać paproci pióropusznika strusiego. Wycieczka do Rezerwatu Pióropusznikowy Jar rusza w niedzielę, 10 kwietnia o godz. 10 z pętli przy ulicy Ogólnej.

Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się przez Jelenią Dolinę, Ogrodniki i Milejewo w kierunku drogi technicznej przy S22 i Włóczysk. Nieopodal tej wsi znajduje się wspomniany rezerwat. Tutaj, podczas pieszego zwiedzania rezerwatu, dowiemy się ciekawostek przyrodniczych od Jana Piotrowskiego, leśnika z Nadleśnictwa Elbląg, które to nadleśnictwo opiekuje się tym faunistycznym rezerwatem. Po tej dłuższej przerwie wrócimy do Elbląga przez Kamiennik Wielki, Milejewo i Piastowo. Nasza jazda zakończy się przy muszli koncertowej w Bażantarni. Zobacz mapę - 55 km. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości, pojawią się też krótkie odcinki gruntowe.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, dopasowane do niełatwego profilu trasy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Dłuższy postój będzie w Rezerwacie Pióropusznikowy Jar. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 15 jest bezpłatny.

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2022 trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2022). Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto książeczki nie ma, może ją nabyć za 5 zł w siedzibie elbląskiego oddziału PTTK przy ulicy Krótkiej. Jest to ostatnia szansa, ponieważ zostało dokładnie 7 wycieczek do końca roku. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki i Gminą Elbląg.

Ruszamy w niedzielę, 10 kwietnia o godz. 10.00 z pętli przy ulicy Ogólnej