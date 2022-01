Rowerami nad Kanał Elbląski

Pierwsza w 2022 roku odsłona Miejskiej Wycieczki Rowerowej, odbędzie się w niedzielę (9 stycznia) o 10 i będzie prowadziła wzdłuż Kanału Elbląskiego. Jedziemy do pochylni Oleśnica, będącej trzecią w kolejności, patrząc od Elbląga.

Wycieczka wystartuje z Ronda Kaliningrad, a następnie udamy się przez Komorowo Żuławskie i Węzinę do Jelonek, gdzie zaczniemy jazdę przy Kanale Elbląskim. Na pochylni Oleśnica przyjrzymy się tunelowi pod pochylnią, którym płynie rzeczka Klepina (Klempa). Powrót do Elbląga będzie odbywał się po drugiej stronie Kanału Elbląskiego i Jeziora Druzno, przez Jelonki, Krzewsk i Raczki Elbląskie Zobacz mapę - 53 km. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości, zaś przy Kanale Elbląskim czeka nas jazda po betonowych płytach.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki.

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2022 będzie trwał konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2022). Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto książeczki nie ma, może ją nabyć za 5 zł w siedzibie elbląskiego oddziału PTTK przy ulicy Krótkiej. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, dopasowane do warunków terenowych. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Dłuższy postój będzie na pochylni Oleśnica. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 15 jest bezpłatny. Prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa.

Dla pierwszych 50 osób będą przygotowane wodoodporne, najnowsze mapy Kanału Elbląskiego i okolic wydane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki i Gminą Elbląg.