Rowerami po szlaku parków Elbląga

Elbląskie parki będą celem kolejnej popołudniowej wycieczki w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em”. Już we wtorek odwiedzimy parki: Modrzewia, Kajki, Dolinka, Traugutta i Planty, gdzie zakończymy naszą jazdę.

W wakacyjnym programie MOSiR-u nie mogło zabraknąć wycieczek rowerowych. Część z nich wyjedzie poza granice Elbląga, część będzie poświęcona poznawaniu GreenVelo, a pozostałe skupią się elbląskich szlakach miejskich.

- W zeszłym roku powstały w Elblągu trzy szlaki miejskie dedykowane turystom pieszym i rowerowym. Są to: szlak parków, szlak form przestrzennych i szlak zabytków. Na pierwszy ogień weźmiemy szlak parków, bo cóż jest przyjemniejszego niż jazda rowerem w zielonym otoczeniu przyrody - mówi Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR.

Podczas wycieczki pokonamy 18 km, co w połączeniu ze spokojnym tempem i licznymi odpoczynkami zajmie nam około 2 godzin. Odwiedzimy parki: Modrzewia, Kajki, Dolinka, Traugutta i Planty, gdzie zakończymy naszą jazdę w Ptasim Ogrodzie PTTK. Jak pogoda pozwoli, to będzie także i Modrzewina. Trasa.

Ruszamy z polany z wiatami w Bażantarni we wtorek, 7 lipca o godzinie 17.00.

Organizatorem wycieczki podczas akcji „Wakacje z MOSiR-em” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze współorganizatorami: Urząd Miejski w Elblągu, Variustur – Biuro Podróży, Salon Rowerowy – Wadecki, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Neksus – serwis rowerowy.

Zapraszamy do skorzystania z innych atrakcji przygotowanych na czas wakacji. W tym tygodniu odbędzie się między innymi: „Kalbar na okrągło – zabawy dla dzieci”, nauka jazdy na rolkach, zajęcia ze squasha, turniej tenisa stołowego czy biegi na orientację. Od poniedziałku do piątku działają dwie strefy gier i zabaw – w HSW (czynna od godz. 9 do 12) oraz na tafli lodowiska (czynna od 12 do 15). Więcej informacji na stronie MOSiR.