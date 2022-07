Rowerami przez dolinę rzeki Kamienica

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach Wakacji z MOSiR-em, zaprasza do udziału w drugiej z cyklu trzech popołudniowych wycieczek rowerowych po najbliższych rejonach Elbląga. Tym razem przyjrzymy się bardzo ładnej i szerzej nieznanej okolicy potoku Kamienica, opadającego z Wysoczyzny Elbląskiej do Zalewu Wiślanego, na odcinku między Łęczem a Nadbrzeżem.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku i rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych lub miejskich.

Dominującą nawierzchnią na trasie będzie asfalt, ale nie zabraknie także betonowych płyt na odcinku Łęcze-Nadbrzeże. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, turystyczne, w granicach 15 km na godzinę.

Dzięki wsparciu Gminy Elbląg na finiszu wycieczki na uczestników będą czekały lody w kawiarni „Przystań” Grupy Wodnej. Do udziału w podróży organizatorzy zapraszają całe rodziny.

Przewidziany czas trwania imprezy to około 3 godzin. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Start we wtorek (19 lipca) o godzinie 17 z pętli na ulicy Ogólnej. Dystans ok. 29 km.