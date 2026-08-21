Rowerami szlakiem form przestrzennych

Rower, mapa i kilka punktów do odnalezienia. We wtorek, 25 sierpnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wyjątkową wycieczkę po Elblągu. Uczestnicy rowerowej jazdy na orientację ruszą szlakiem form przestrzennych, które można znaleźć w różnych częściach naszego miasta. Start i biuro zawodów będą mieściły się na Placu Jagiellończyka, a początek zabawy zaplanowano na godz. 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formy przestrzenne są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Elbląga. Ich historia sięga słynnego Biennale Form Przestrzennych, dzięki któremu w przestrzeni miasta pojawiły się prace artystów, które do dziś można spotkać podczas spacerów czy przejazdów ulicami Elbląga. Tym razem to właśnie one wyznaczą rowerowy szlak naszej miejskiej przygody.

Każdy uczestnik otrzyma zadanie odnalezienia kolejnych charakterystycznych miejsc, a do ich zlokalizowania potrzebna będzie przede wszystkim spostrzegawczość, telefon z aparatem i dobra orientacja w terenie. Szlak poprowadzi przez różne części Elbląga, dzięki czemu podczas rowerowej przejażdżki będzie można nie tylko aktywnie spędzić czas, ale również odkryć dobrze znane miasto z zupełnie innej perspektywy.

Nie będzie to wyścig, w którym liczy się prędkość. Znacznie ważniejsze okażą się spostrzegawczość, umiejętność poruszania się po mieście i dobry plan przejazdu. Warto więc uważnie patrzeć na mapę i otoczenie, bo kolejny punkt może znajdować się bliżej, niż się wydaje.

To propozycja dla wszystkich, którzy lubią połączyć jazdę na rowerze z odkrywaniem ciekawych miejsc. Wystarczy sprawny rower, podstawowe wyposażenie i chęć podjęcia wyzwania. Uczestnikom przyda się również kask, wygodny strój oraz telefon, który może okazać się pomocny podczas poruszania się po mieście oraz uwieczniania form na zdjęciach. Do zobaczenia we wtorek, 25 sierpnia!