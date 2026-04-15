Rowerem na wieżę lotniskową nad Nogatem

Kwietniowa edycja Miejskich Wycieczek Rowerowych będzie jazdą przygodowo-eksploracyjną. Pojedziemy szukać jednej z dwóch lotniskowych wież obserwacyjnych nad Nogatem. W drodze powrotnej zajrzymy na dawno niewidzianą śluzę i małą elektrownię wodną w Michałowie. Zobacz mapę – 51 km.

Wycieczka wystartuje z Elbląga i przez Kazimierzowo, Jazową i Lubstowo dotrzemy w okolice Nogatu. Droga powrotna będzie wiodła przez Michałowo, Jegłownik i Wikrowo. Wspólna jazda zakończy się przy rondzie ulic Warszawskiej i Żuławskiej. Podczas wycieczki będzie czas na odpoczynek i przerwy, a główny postój zaplanowano na śluzie w Michałowie.

Trasa wycieczki prowadzi po różnego rodzaju drogach asfaltowych, z płyt betonowych, jak i po zupełnych bezdrożach. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o wzorowy stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Prosimy pamiętać o stroju dopasowanym do pogody. Rekomendujemy jazdę na rowerach turystycznych, gravelowych i MTB wyposażonych w działające przerzutki. Mile widziane są rowery elektryczne. Prosimy także o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK.

Zbiórka 19 kwietnia o godzinie 10.00 z ulicy Wodnej (napis ELBLĄG). Udział w wycieczce jest bezpłatny. Planowany powrót do Elbląga nastąpi około godziny 15.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Urząd Gminy w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.