Rowerowa setka na Żuławach Wiślanych

Tradycją już stało się, że jedna z edycji Miejskich Wycieczek Rowerowych liczy 100 km. Nie inaczej będzie i w tym roku. „Magiczny” dystans 100 km pojawi się znowu, a celem naszej jazdy będzie Wiślana Trasa Rowerowa i przekop Wisły. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Do udziału w tej niecodziennej inicjatywie zapraszamy rowerzystki i rowerzystów z doświadczeniem w pokonywaniu długich, całodziennych dystansów i dysponujących sprawnymi rowerami. Tempo wycieczki będzie spokojne, w granicach 15 km/h. Dłuższy postój związany będzie z przerwą obiadową w Mikoszewie (51 km trasy). Poza tym będą też krótkie postoje na jedzenie, picie i robienie zdjęć. Przypominamy, że w niedzielę, 12 czerwca, duże sklepy będą zamknięte.

Przyjrzymy się Wiślanej Trasie Rowerowej (WTR) na odcinku od mostu na Wiśle w Kiezmarku do promu przez Wisłę w Świbnie/Mikoszewie. Jest to wysokiej klasy droga rowerowa, z której rozciąga się szeroka panorama przekopu Wisły, a także widoczne jest ujście rzeki do Morza Bałtyckiego. Z Mikoszewa pojedziemy nową drogą rowerową, która prowadzi po koronie wału wiślanego do Drewnicy. Na trasie nie zabraknie także żuławskiej hydrotechniki i żuławskich zabytków. Pokonanie Wisły za pomocą promu będzie się wiązało z koniecznością opłaty 5 zł za transport roweru, którą każdy uiszcza we własnym zakresie.

Wycieczka wystartuje z Elbląga i przez Jazową, Nowy Dwór Gdański i Dworek dotrze do Wisły. Dalej będziemy jechali wzdłuż rzeki w kierunku jej ujścia do Morza Bałtyckiego i z powrotem po jej drugim brzegu. Po obiedzie w Mikoszewie zacznie się droga powrotna przez Drewnicę, Tujsk i Marzęcino. Wycieczka zakończy się na placu przy katedrze św. Mikołaja.

Zobacz mapę – 101 km.

Trasa wycieczki prowadzi po drogach asfaltowych różnej, przeważnie dobrej i bardzo dobrej jakości. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o wzorowy stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach turystycznych, gravelowych i szosowych wyposażonych w działające przerzutki. Prosimy także o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK.

Liczba uczestników wycieczki jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa i logistycznych do 50 osób. Zapisy (imię i nazwisko, wiek) wyłącznie osób pełnoletnich są przyjmowane za pomocą formularza Google do wyczerpania puli 50 miejsc, o czym zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej MOSiR. Udział w wycieczce jest bezpłatny, poza opłatą za prom – 5 zł. Każda osoba biorąca udział w wycieczce, która pokona cały dystans otrzyma pamiątkowy certyfikat.

Wysyłając formularz z danymi zgadzają się Państwo na ich przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), w celu rejestracji na wydarzenie.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Urząd Gminy w Elblągu. Sponsorem bufetu w Mikoszewie jest Jerzy Wcisła, senator Rzeczpospolitej Polskiej.

Zbiórka zapisanych wcześniej uczestników w niedzielę, 12 czerwca o godz. 7:30 przy literach ELBLĄG na Starym Mieście. Ruszamy o godzinie 8. Powrót do Elbląga planowany jest na godzinę 18.