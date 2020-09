Rowerowa setka w Krainie Kanału Elbląskiego Tradycją stało się, że jedna z edycji Miejskich Wycieczek Rowerowych liczy 100 km. Nie inaczej będzie i w 2020 roku. ,,Magiczny’’ dystans 100 km pojawi się zatem po raz trzeci, a celem naszej niedzielnej jazdy będzie Kanał Elbląski.

Do udziału w tej niecodziennej inicjatywie zapraszamy rowerzystki i rowerzystów z doświadczeniem w pokonywaniu długich, całodziennych dystansów i dysponujących sprawnymi rowerami z działającymi przerzutkami. Tempo wycieczki będzie spokojne, w granicach 16-18 km/h. Dłuższy postój związany będzie z przerwą cateringową na bufecie w Małdytach (44 km trasy). Poza tym będą też krótkie postoje na jedzenie, picie, zakupy i robienie zdjęć. Informujemy, że w niedzielę (4 października) duże sklepy są zamknięte. Powrót do Elbląga planowany jest około godziny 18:00. Przyjrzymy się czterem z pięciu pochylni Kanału Elbląskiego, na których statki ,,pływają” po trawie, przejedziemy się lokalnymi szlakami rowerowymi i zapoznamy się z mniej znanymi atrakcjami Krainy Kanału Elbląskiego. Na długiej trasie wycieczki będzie czekał na nas bufet kawowy w remizie w Jelonkach, bufet obiadowy w Restauracji pod Świerkami w Małdytach oraz słodycze w Rychlikach. Dla bezpieczeństwa i wygody uczestników na trasie będzie bus Biura Podróży Variustur, w którym będzie można – w razie konieczności – dokończyć wycieczkę lub odpocząć. Wycieczka wystartuje z Elbląga. Przez Komorowo Żuławskie oraz Jelonki dotrze do pierwszej na trasie naszej jazdy pochylni Kanału Elbląskiego o nazwie Jelenie. Dalsza droga będzie prowadziła w bezpośredniej bliskości kanału przez pochylnie: Oleśnica, Kąty i Buczyniec. Następnie wjedziemy do Małdyt, gdzie osiągniemy prawie półmetek naszej wycieczki. Droga powrotna będzie prowadziła przez Jarnołtowo, Rychliki, Dzierzgonkę, Markusy i Raczki Elbląskie. Wycieczka zakończy się na placu pod katedrą św. Mikołaja. Zobacz mapę – 102 km.

Orientacyjny plan godzinowy:

08:00 – Start z Elbląga 0 km

09:30 – Bufet Jelonki 19 km

10:00 – Wyjazd z Jelonek

11:00 – Buczyniec 29 km

12:00 – Bufet Małdyty 44 km

13:15 – Wyjazd z Małdyt

14:00 – Jarnołtowo 58 km

15:30 – Bufet Rychliki 72 km

16:00 – Wyjazd z Rychlik

18:00-18:15 – Elbląg 100 km

Trasa wycieczki prowadzi po drogach asfaltowych różnej jakości, drogach gruntowych na odcinku 5 km i 7 km odcinku dróg z płyt betonowych. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki. Prosimy także o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Liczba uczestników wycieczki jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa i logistycznych do 60 osób. Zapisy (imię i nazwisko, wiek) wyłącznie osób pełnoletnich przyjmowane są na adres e-mail: marek.kamm@mosir.elblag.eu do wyczerpania puli 60 miejsc, o czym zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej MOSiR. W zgłoszeniu należy umieścić informację:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez administratora danych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 2, 82-300 Elbląg, dla potrzeb związanych z organizacją i promocją cyklu Miejskie Wycieczki Rowerowe.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Udział w wycieczce jest bezpłatny. Każda osoba biorąca udział w wycieczce, która pokona cały dystans samodzielnie, otrzyma pamiątkowy certyfikat.Stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że nasza jazda musi się odbywać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zatem podczas wycieczki będziemy musieli zachować następujące zasady bezpieczeństwa: witamy się bezkontaktowo, typu „łokietek” lub „żółwik”, na postojach zachowujemy dystans 2 metrów, każdy zabiera własny płyn dezynfekcyjny, w peletonie jedziemy jeden za drugim (nie parami obok siebie), na ewentualność wejścia do pomieszczeń zamkniętych miejmy osłony ust i nosa. Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Biuro Podróży Variustur i Urząd Gminy w Elblągu. Catering w Jelonkach sponsoruje Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki., natomiast fundatorem bufetu w Małdytach jest Jerzy Wcisła, senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Ruszamy w niedzielę, 4 października 2020 r. o godzinie 8:00 z ronda Kaliningrad. Zbiórka uczestników od 7:30.