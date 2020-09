Rowerowe odwiedziny domu podcieniowego

Kolejna odsłona Miejskiej Wycieczki Rowerowej będzie prowadziła do wsi Marynowy pod Nowym Dworem Gdańskim, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać zabytkowy dom podcieniowy i zwiedzić jego wnętrze.

Stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że nasza jazda musi się odbywać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zatem podczas jazdy będziemy musieli zachować następujące zasady bezpieczeństwa: witamy się bezkontaktowo, typu „łokietek” lub „żółwik”, na postojach zachowujemy dystans 2 metrów, każdy zabiera własny płyn dezynfekcyjny, w peletonie jedziemy jeden za drugim (nie parami obok siebie), na ewentualność wejścia do pomieszczeń zamkniętych miejmy osłony ust i nosa.

Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się przez Jazową, Lubstowo i Myszewo do Marynowych. Droga powrotna będzie wiodła przez Nowy Dwór Gdański, Kmiecin, Solnicę i Kazimierzowo do Elbląga. Zobacz mapę - 59 km. Na trasie będzie dominował asfalt dobrej jakości, ale nie zabraknie także betonowych płyt oraz odcinka bruku.

- Tym razem celem naszej jazdy będzie zabytkowy dom podcieniowy w miejscowości Marynowy, do którego dzięki uprzejmości jego właścicielki będziemy mogli wejść i napić się herbaty, kawy oraz skosztować domowego ciasta. Nasza wycieczka wpisuje się także w trwającą cały wrzesień akcję ,,Rowerowa Stolica Polski”, w której bierze udział elbląski samorząd. Każdego z uczestników prosimy zatem o zainstalowanie aplikacji o tak samo brzmiącej nazwie, żeby mógł przejechanymi kilometrami wesprzeć Elbląg – informuje Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki.

Również w 2020 roku trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2020). Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Tempo jazdy będzie spokojne, dopasowane do możliwości grupy i nawierzchni drogi. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główna przerwa, około godzinna, będzie w domu podcieniowym. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Do Elbląga wrócimy około godziny 16.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Biuro Podróży Variustur i Urząd Gminy w Elblągu.

Ruszamy w niedzielę, 20 września 2020 roku o godzinie 10:00 z placu pod katedrą św. Mikołaja.