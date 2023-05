Rowerowe ściganie w Bażantarni

Przed nami trzecia edycja rowerowych zawodów Bażantarnia XC. Na terenie miejskiego parku leśnego pojawią się trasy mniej i bardziej wymagające, z którymi zmierzą się nie tylko dzieci, ale także dorośli. Startujemy w niedzielę, 21 maja. Obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na zawody typu Cross Country dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi uczestnicy, 0-6 lat, na biegowych i klasycznych rowerkach, wyruszą na trasę „dziecięcą”, wytyczoną na polanie z wiatami. Będzie to doskonałe i przede wszystkim bezpieczne rozpoczęcie przygody z rowerami górskimi. Dzieci od 7 do 9 lat pojadą na 470 m (jedno okrążenie), a 10-12 lat na 940 m (łącznie dwa okrążenia). Za ukończenie trasy każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal, a klasyfikacje nie będą prowadzone.

Dla osób powyżej 13 roku życia przygotowana będzie jedna trasa o długości 5,5 km, którą stworzy szlak czerwony oraz Green Velo. Kobiety pojadą w kategorii Open, a mężczyźni w następujących kategoriach: M 20 (13-29 lat), M 30 (30-39), M 40 (40-49), M 50+ (50 i więcej) oraz Elite (od 13 lat). W kategorii Elite zawodnicy pokonają dwie pętle tej trasy (11 km). W zawodach można wystartować tylko jeden raz, to znaczy na krótszym lub dłuższym dystansie.

W ramach startu wszyscy uczestnicy otrzymają zwrotny czip, a nad ich bezpieczeństwem czuwać będzie opieka medyczna. Na trasie będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu Sport-Ident. Trasy będą oznakowane i zabezpieczone.

Trasa 470 m – MAPA, PROFIL, trasa 5,5 km – MAPA, PROFIL. Regulamin, kategorie wiekowe i inne szczegóły dostępne TUTAJ.

Program zawodów:

 10:00-10:45 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie pakietów startowych,

 10:45-10:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna,

 11:00-11:45 – Starty dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych (do 2 lat, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat),

 11:45-12:00 – Starty indywidualne zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Godzina startu dorosłych może ulec zmianie w przypadku małej ilości dzieci.

 Od godziny 13:30 - Dekoracje zawodników.

Zgłoszenia na zawody przyjmowane będą za pomocą formularza Google do piątku, 19 maja, do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu 100 osób.