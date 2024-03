Rowery, lodowisko i tor, czyli weekend z MOSiR-em

Przed nami upragniony i wyczekiwany przez wszystkich weekend. Warto zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Atrakcje, z których warto będzie skorzystać, przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Rower razy dwa

W sobotę (23 marca) zachęcamy do wzięcia udział w Rowerowych Wagarach. Wystartujemy o godzinie 11:00 przy torze Kalbar. Trasa elbląskimi ulicami będzie liczyła ok. 17 kilometrów. Jej zakończenie zaplanowaliśmy w Bażantarni na polanie z wiatami, gdzie na uczestników będzie czekało ognisko i kiełbaski. Będzie również okazja do porozmawiania o rowerowych planach na ten sezon. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu całe rodziny.

Następnego dnia, w niedzielę 24 marca, o godzinie 10:00 wybierzemy się na kolejną w tym sezonie Miejską Wycieczkę Rowerową. Swoją podróż zaczniemy przy pętli na ul. Ogólnej. Celem wyprawy będą źródła rzeki Baudy u podnóża Góry Milejewskiej. Wszyscy rowerzyści otrzymają również mapy, które są prezentem od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Trasa będzie liczyła ok. 38 kilometrów, warto wcześniej sprawdzić stan techniczny roweru. Oba wydarzenia są bezpłatne.

.

Ostatni weekend lodowiska

W sobotę i niedzielę zachęcamy do skorzystania z ostatnich sesji łyżwiarskich o 12:20, 13:25, 14:35, 15:40 oraz 16:50.

Ślizgawka żegnająca zimowy sezon na Lodowisku Helena odbędzie się w niedzielę , 24 marca, o godzinie 16:50. Czas na tafli uczestnikom umili DJ. Bilety będą dostępne w cenie zwykłego wejścia na ślizgawki – 11 zł normalny i 7,50 zł ulgowy. Na miejscu można również wypożyczyć łyżwy z wypożyczalni prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł w cenie 10 zł za parę.

.

Tor Kalbar

Jeśli pogoda dopisze, to zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnej oferty Toru Kalbar. Tor czynny jest codziennie od 10:00 do 18:00. Można pojeździć na rolkach, wrotkach, hulajnogach, a także skorzystać z boisk do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej i tenisa (wejście na kort jest odpłatne według cennika).