Rowerzyści ścigali się na SkillParku

Druga edycja rowerowych wyścigów na SkillParku Truso Elbląg za nami. W poprzednią niedzielę na starcie imprezy pojawiło się prawie 70 zawodników, w wieku od 5 lat i wzwyż, z Elbląga i okolic. Trasy przebiegały po hopkach, równoważniach i innych przeszkodach, typowych dla Bikeparku. Dla wszystkich były przygotowane pamiątkowe medale. Zobacz zdjęcia.

Zawody na SkillParku toczyły się na Elbląskim Bikeparku Truso, przy ul. Królewieckiej 162. Jeżdżono z podziałem na kategorie wiekowe. Rowerzyści startowali z podziałem na wiek. Najmniejsi jechali na rowerkach biegowych, a pozostali na tych tradycyjnych.

Trasy przebiegały na dystansie od 130-760 m (1 lub 2 pętle). Uczestnicy musieli pokonać specjalne przeszkody, m.in. bujawkę, równoważnie, hopki, muldy i inne. Obowiązywał pomiar czasu.

Najlepsi otrzymali dodatkowo pamiątkowe szklane medale. Podczas zawodów można było również wygrać rowerowe gadżety. Oprócz tego najodważniejsi wzięli udział w konkursie zręcznościowym. Wszyscy mogli oczywiście skorzystać także z punktu gastronomicznego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i sportową rywalizację. Wyrazy wdzięczności dla sponsorów i rodziców, którzy wsparli organizację imprezy.

Wyniki tutaj.

Sponsorami nagród i upominków dla zawodników byli: Sklep Rowerowy Km Bike, Salon - Serwis Rowerowy Wadecki oraz Urząd Miejski w Elblągu.

Sponsorem strategicznym Stowarzyszenia MKS Truso Elbląg jest Energa SA z Grupy Orlen.

Sponsorem głównym Klubu jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasto Elbląg.

Wsparcie medialne: portEl.pl