Rozgrzej się i zrelaksuj w CRW Dolinka

Chłodniejsza pogoda to dobry moment, by zadbać o ruch i znaleźć chwilę na odpoczynek. W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka można połączyć jedno z drugim – popływać, skorzystać z atrakcji wodnych lub zrelaksować się w strefie saun. Sprawdź, jak zaplanować aktywny weekend w Elblągu.

Wskocz do wody i zadbaj o formę

Nie trzeba czekać na nowy tydzień, żeby wrócić do aktywności. Basen sportowy w CRW Dolinka to propozycja dla osób, które chcą popracować nad kondycją, poprawić technikę pływania lub po prostu przepłynąć kilka długości w swoim tempie. Do dyspozycji jest osiem torów, więc można dopasować trening do własnych możliwości i planów.

Wodny relaks dla całej rodziny

Dolinka to również miejsce na wspólny wypad z rodziną. W strefie rekreacyjnej czekają m.in. leżanki z hydromasażem, sztuczna fala, masaże wodne i brodzik dla najmłodszych. To propozycja zarówno dla tych, którzy lubią spędzać czas aktywnie, jak i osób szukających chwili beztroski w wodzie.

Chwila odprężenia w strefie saun

Po aktywności warto zwolnić tempo i zadbać o regenerację. Strefa relaksu z sauną suchą, parową i biosauną pozwala odpocząć od codziennych obowiązków, a podgrzewane leżaki sprzyjają spokojnemu zakończeniu wizyty. To dobry pomysł na jesienny rytuał dla siebie – bez wyjazdu poza miasto.

Zaplanuj wizytę w Dolince

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki 25 w Elblągu jest otwarte codziennie w godz. 6:00–22:00. Dzięki temu można zaplanować wizytę zarówno na początek dnia, jak i na popołudnie czy wieczór. Szczegółowe informacje o ofercie, biletach i zasadach korzystania z poszczególnych stref znajdziesz na stronie CRW Dolinka.

W weekend znajdź czas na siebie – wskocz do wody, poruszaj się i pozwól sobie na chwilę odpoczynku. MOSiR zaprasza do CRW Dolinka codziennie od 6:00 do 22:00.