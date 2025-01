Rozpocznij realizację postanowień noworocznych z MOSiR-em

Najczęściej wybieranym celem na nadchodzący nowy rok jest zadbanie o aktywność fizyczną. Często jest to motywowane zmianą stylu życia, zadbaniem o swoją sylwetkę, poprawieniem kondycji lub wytrzymałości. Nad realizacją postanowień warto pracować przez cały czas, nie tylko w styczniu. Pomogą w tym zajęcia „Aktywuj się”, które organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

TURBO SPALANIE

Te zajęcia dadzą popalić! A raczej spalić całkiem sporą liczbę kalorii. Ćwiczenia oparte na tabacie, czyli powtórzeniach, które przeplatane są kilkunastosekundowymi przerwami. Systematyczność pomaga osiągnąć spektakularne wyniki, które będą widoczne wizualnie. Poprawi się również wydolność i wytrzymałość. Turbo spalanie odbywa się w poniedziałki i środy o godz. 19:15 oraz w piątki o 18:15 przy ul. Karowej 1, w sali fitness lodowiska. Koszt udziału w pojedynczych zajęciach wynosi tylko 20 zł, a wejściówkę można nabyć w kasie lodowiska.

JOGA

Zajęcia, które wyciszają, pozwalają na świadomą pracę z ciałem i oddechem. Dzięki nim poprawisz ruchomość, wzmocnisz mięśnie i znajdziesz chwilę na zatrzymanie się od gonitwy myśli i pędu życia codziennego. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i środę o godz. 18:00 oraz w piątki o godz. 17:00 w sali fitness lodowiska Helena. Bilet wstępu na zajęcia wynosi 20 zł.

ZUMBA

Namiastka Kolumbii w Elblągu! Jeśli potrzebujesz wyrzucić z siebie energię, potańczyć w latynoskim klimacie, nauczyć się choreografii i spędzić godzinę w doborowym towarzystwie, to zajęcia Zumby są dla Ciebie. Przy tym wszystkim spalisz tkankę tłuszczową i zrobisz coś tylko dla siebie. Zajęcia odbywają się z podziałem na stopień zaawansowania: osoby początkujące zapraszamy we wtorki na 19:30 i czwartki na 20:30, natomiast zaawansowane we wtorki na 20:30 i czwartki na 19:30. Wstęp na pojedyncze zajęcia wynosi 20 zł, a bilety można kupić bezpośrednio w kasie lodowiska.

ZUMBA KIDS

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, na które wracają z czystą przyjemnością. Ruch, taniec, dobra zabawa i podstawy choreografii. Oprócz tego czas spędzony w gronie rówieśników i szansa na nowe znajomości. Zumba dla dzieci ma przede wszystkim stanowić formę niewymuszonej przyjemności, która dodatkowo korzystnie wpływa na rozwój. Spotykamy się w każdą sobotę, o godz. 10:00 widzimy się z maluchami od 4 do 6 lat, a o 11:00 z młodzieżą od 7 do 12 lat, sala fitness Lodowiska Helena.

Zajęcia po przerwie świąteczno-noworocznej wystartują 11 stycznia.

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Propozycja zajęć skierowana głównie do osób pracujących biurowo i seniorów. Przygotowana seria ćwiczeń pozwala poczuć ulgę w kręgosłupie i obolałych mięśniach, rozciągnąć dawno nie używane partie ciała. Ruchy są bardzo proste do wykonania, więc z powodzeniem można je powtarzać w domowym zaciszu. Zajęcia w sali fitness Krytej Pływalni odbywają się w każdą środę o godz. 19:15, a wstęp na nie kosztuje tylko 20 zł (wejściówki do kupienia przed zajęciami z kasie basenu).

AQUA FITNESS

Dwa obiekty, różne ćwiczenia, ale ta sama energia! W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka można skorzystać z zajęć: Poranki Aqua Fitness – poniedziałki i środy o 8:30; Aqua Fitness Senior – środy o 9:15; Aqua Fitness Turbo – wtorki godz. 19:45; Aqua Fitness Basic - czwartki o godz. 19:45. Pojedyncze wejście to koszt 35 zł oraz 14 zł (tylko Aqua Senior), natomiast karnety można kupić w cenie 110 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 190 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca. Wykupiony karnet obowiązuje również w Krytej Pływalni.

Natomiast w Krytej Pływalni można wybrać się na: Aqua Fitness Turbo – poniedziałki godz. 20:00; Aqua Fitness Basic – środa i piątek godz. 20:00; Aqua Fitness Senior – soboty godz. 11:00 i 12:00. Pojedyncze wejście to koszt 30 zł oraz 14 zł (tylko Aqua Senior), natomiast karnety można kupić w cenie 100 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 170 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca. Wykupiony karnet nie obowiązuje w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”.

NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DOROSŁYCH

Tych, którzy chcą osiągnąć nowe umiejętności, zapraszamy na zajęcia z nauki jazdy na łyżwach. Grupa dorosłych i młodzieży 12+ spotyka się w czwartki o godz. 18:00 na tafli Lodowiska Helena. Zajęcia trwają 50 minut, podczas których instruktor udziela cennych wskazówek i rad, zarówno początkującym uczestnikom, jak i tym, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. Koszt udziału w lekcji wynosi 16 zł, na miejscu można wypożyczyć również łyżwy w cenie 10 zł/parę, w wypożyczalni prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł.

W styczniu zajęcia na lodzie odbędą się w dniach 9.01, 16.01, 23.01 (potem nastąpi przerwa zimowa związana z feriami).