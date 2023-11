Rozpocznij swoją przygodę z łyżwami

Na naukę nigdy nie jest za późno! Udowadniamy to na zajęciach z nauki jazdy na łyżwach dla młodzieży (12+) i dorosłych. Macie szansę postawić swoje pierwsze kroki na lodzie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów. Spotykamy się na Lodowisku Helena w każdy czwartek.

Zajęcia charakteryzują się kameralną grupą, co powoduje niemalże indywidualne podejście. Skierowane są zarówno do osób początkujących i średniozaawansowanych. Nauka od podstaw polega na oswojeniu się z lodem, postawieniu pierwszych kroków, poznaniu techniki ruchu, opanowaniu równowagi i hamowania. Osoby, które posiadają podstawowe umiejętności będą miały szansę udoskonalić swoją jazdę, nauczyć się jeżdżenia do tyłu lub spróbować wykonać podstawowe obroty.

A może jest to doskonała okazja na rodzinną naukę i miłe spędzenie czasu? Przyjdźcie wraz ze swoimi dziećmi (nastolatkami) i dzielcie wspólnie zamiłowanie do nowej pasji. Zajęcia prowadzone są w specjalnie oddzielonej strefie, która zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji i zapewnia komfort uczestnikom. Będzie również możliwość skorzystania z przyrządów wspomagających, czyli naszych, dobrze już wszystkim znanym, pingwinkom.

Na zajęcia czwartkowe zapraszamy młodzież powyżej 12 roku życia i dorosłych. Koszt pojedynczych zajęć wynosi 16 zł i 14 zł z Kartą Dużej Rodziny.

Dodatkowo w każdy wtorek, o godzinie 18:00, na nauce jazdy na łyżwach spotykamy się z młodszymi dziećmi do 12 lat.

Oprócz tego zapraszamy również na standardowe ślizgawki:

- wtorek, czwartek, piątek – 18:00 i 19:00

- soboty i niedziele – 12:20, 13:25, 14:35, 15:40 i 16:50

Na obiekcie Klub Sportowy Orzeł prowadzi wypożyczalnie łyżew w cenie 10 zł za parę.

Więcej aktywności znajdziesz na stronie www.mosir.elblag.eu