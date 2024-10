Rusza nauka jazdy na łyżwach

Sezon zimowy ruszył pełną parą, a wraz z nim oferta nauki jazdy na łyżwach organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. To świetna okazja, by dzieci i dorośli mogli spróbować swoich sił na lodzie, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zajęcia dla dzieci do 12. roku życia odbywają się na Lodowisku Helena, we wtorki o godzinie 18:00, a każde spotkanie trwa 50 minut. Podczas zajęć, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort, tafla lodowiska jest podzielona na strefy. Początkujący łyżwiarze mają dostęp do pomocy w postaci pingwinków, które ułatwiają utrzymanie równowagi na lodzie.

Koszt udziału w trzech lekcjach w październiku wynosi 45 zł lub 39 zł z Elbląską Kartą Dużej Rodziny. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularz. Zajęcia w tym miesiącu odbędą się 15, 22 i 29 października. Na zapisy czekamy do wtorku (15.10), do godziny 15:00.

Zajęcia dla młodzieży powyżej 12 lat i dorosłych będą prowadzone w czwartki o godzinie 18:00. Koszt zajęć w październiku wynosi 54 zł/3 lekcje lub 48 zł/3 lekcje z Elbląską Kartą Dużej Rodziny. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularz. Zajęcia w tym miesiącu odbędą się 17, 24 i 31 października. Na zapisy czekamy do czwartku (17,10), do godziny 15:00.

Opłatę za zajęcia należy uregulować w kasie lodowiska. Miejsce na liście będzie aktywne przez 7 dni, w przypadku braku opłaty, przechodzi na kolejną osobę. Zapisy do obu grup będą odnawiane na koniec każdego miesiąca.

Nauka jazdy na łyżwach, to doskonały sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu, przyswojenie nowych umiejętności i poprawę kondycji fizycznej. Zajęcia są prowadzone na specjalnie wydzielonej tafli przez doświadczonych instruktorów z UKS Szóstka, którzy zadbają o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczestników. Dodatkowo na miejscu działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, gdzie za 10 zł można wypożyczyć parę łyżew.

Nie tylko lekcje cieszą się popularnością – dla miłośników rekreacyjnej jazdy na lodzie dostępne są również ślizgawki, które odbywają się we wtorki, czwartki i piątki o godzinach 18:00 i 19:00, a także w weekendy o 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40.

Więcej informacji na stronie internetowej MOSiR Elbląg.