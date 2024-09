Rusza nowy sezon „Aktywuj się z MOSiR-em”

Po wakacjach przyszedł czas na zajęcia dodatkowe, nie tylko te poza szkolne. Od września rusza nowy sezon zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”. W harmonogramie nie zabraknie ćwiczeń energetycznych i wyciszających, tych na matach lub w wodzie. Od następnego poniedziałku zaplanowany jest tydzień bezpłatnych zajęć.

- Od września ponownie będzie można skorzystać ze wszystkich zajęć, które będą odbywały się w Lodowisku Helena, Krytej Pływalni i CRW Dolinka. Nasze propozycje skierowane są do każdej grupy wiekowej, od dzieci do seniorów, od osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością, do tych, którym ruch i sport nie jest obcy – mówi Natalia Szrama, kierownik Działu Organizacji Imprez w MOSiR.

Po wakacyjnej przerwie będzie można wybrać się na jogę, zdrowy kręgosłup, zumbę kids oraz skorzystać ze znanych i lubianych zaję

zumby, turbo spalania i aqua fitnessu. Aby szerzej przybliżyć ofertę programu „Aktywuj się z MOSiR-em” w następnym tygodniu odbędzie się akcja specjalna, z której warto będzie skorzystać.

- Od 9 do 14 września zapraszamy na testowy tydzień. To dobra okazja do przyjścia na nasze zajęcia i zobaczenia, która z aktywności jest nam bliższa. Zupełnie bezpłatnie będzie można skorzystać z wielu propozycji, a harmonogram jest ułożony tak, aby od poniedziałku do soboty codziennie były organizowane zajęcia – mówi Natalia Szrama. – Z bezpłatnych zajęć będzie można skorzystać Krytej Pływalni i Lodowisku Helena.

Jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego, zadbać o własne ciało, a przy tym lubisz się bawić - ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie!

Harmonogram zajęć:

Turbo spalanie / Lodowisko Helena – poniedziałki i środy o 19:15 oraz piątki o 18:15

Zumba / Lodowisko Helena – wtorki i czwartki o 19:30 (od października będą dwie grupy)

Joga / Lodowisko Helena – poniedziałki i środy o 18:00 oraz piątki o 17:00 (zajęcia od 9.09)

Zdrowy Kręgosłup / Kryta Pływalnia – środy o 19:15 (zajęcia od 9.09)

Zumba Kids / Lodowisko Helena – soboty o 10:00 (grupa młodsza) i o 11:00 (grupa starsza)

Poranki z Aqua Fitness / CRW Dolinka – poniedziałki i środy o 8:30

Aqua Senior / CRW Dolinka – środy o 9:15

Aqua Senior / Kryta Pływalnia – sobota o 11:00 i 12:00

Aqua Fitness / Kryta Pływalnia – poniedziałek (turbo), środa i piątek (basic) o 20:00 (zajęcia od 4.09)

Aqua Fitness / CRW Dolinka – wtorek (turbo) i czwartek (basic) o 19:45

Szczegóły, cennik i harmonogram znajdują się na stronie mosir.elblag.eu w zakładce Aktywuj się z MOSiR-em.