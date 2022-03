Rusza Tor wrotkarski Kalbar

fot. MOSiR

Łyżwy odkładamy na półkę, ale nie oznacza to, że rezygnujemy z aktywności. Jest to odpowiednia pora, aby zamienić je na rolki, wrotki czy hulajnogi. A to dlatego, że od piątku (25 marca), za darmo będzie dostępny Tor Wrotkarski Kalbar. Sezon letnich zabaw i przejażdżek można więc uznać za otwarty.

Pogoda zachęca do ruchu na świeżym powietrzu. Najlepiej, gdy wszelkiego rodzaju dyscypliny sportowe można uprawiać w wygodnych i bezpiecznych warunkach. Takie są dostępne na Torze Wrotkarskim Kalbar, znajdującym się przy ul. Agrykola. Wejście na jego teren jest możliwe przez cały tydzień, w godzinach 8-20, natomiast w okresie lipiec-sierpień 9-21. Obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu jest wielofunkcyjny. Przede wszystkim to najlepsze miejsce, do jazdy na wrotkach, rolkach, hulajnogach czy rowerkach biegowych. Gładki, oświetlony, szeroki, betonowy tor, o długości 333 metrów, pozwala na swobodne korzystanie mniej i bardziej doświadczonym użytkownikom w każdym wieku. Kryta trybuna, z zamykanymi szafkami, daje możliwość przebrania się przed jazdą i odpoczynku. Na wirażach znajdują się miękkie osłony, chroniące przed ewentualną wywrotką. W efekcie, Tor jest idealny dla uczących się, jak i tych, którzy chcą także doskonalić swoje umiejętności. W centrum obiektu są dostępne dwa boiska do siatkówki lub koszykówki. Na środku znajduje się boisko do piłki ręcznej lub nożnej. Te atrakcje są również darmowe. Po prawej stronie od wejścia są dwa korty tenisowe, z dodatkowym oświetleniem. Aby zagrać, należy jednak zarezerwować jeden z kortów, które są jedyną płatną formą aktywności na obiekcie. Ceny wejść rozpoczynają się od 10 zł za godzinę gry, a szczegóły znajdują się tutaj.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu