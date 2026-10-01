Ruszają treningi z Meble Wójcik Ultra Wysoczyzną!

Szósta edycja Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny odbędzie się w kwietniu przyszłego roku, jednak organizatorzy już teraz zapraszają miłośników biegania i aktywnego spędzania czasu na bezpłatny cykl treningów. W ramach spotkań uczestnicy będą mieli okazję nie tylko przygotować się do wiosennych zawodów, ale przede wszystkim odkrywać Wysoczyznę Elbląską podczas wspólnych wycieczek biegowych, poznając jej historię, atrakcje, przyrodę i charakterystyczne zakątki. Pierwszy trening odbędzie się już w najbliższą sobotę, 3 października.

Cykl treningów organizowany jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest promocja lokalnych tras, które łączą w sobie walory krajoznawcze, przyrodnicze i historyczne z aktywnością fizyczną. To także okazja, aby lepiej poznać miejsca znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Elbląga, które często pozostają nieodkryte nawet dla jego mieszkańców.

Na początek – Lasy Kadyńskie

Pierwszy trening zaplanowano na sobotę, 3 października, o godz. 9:00. Tym razem uczestnicy wyruszą na poznawanie ścieżek Lasów Kadyńskich. Na trasie znajdą się m.in. okolice Kamienia Etzdorfa, Cesarskiego Kamienia i Białej Leśniczówki, a bieg poprowadzi również przez malowniczą dolinę potoku Grabianka.

– Chcemy, aby nasze treningi były czymś więcej niż tylko wspólnym pokonaniem kolejnych kilometrów. Wysoczyzna Elbląska ma ogromny potencjał – zarówno sportowy, jak i turystyczny. Podczas każdego spotkania będziemy starali się pokazać uczestnikom wyjątkowe miejsca, opowiedzieć o ich historii i przyrodzie, a przy okazji wspólnie pobiegać – podkreślają organizatorzy.

Tereny Lasów Kadyńskich, mimo niewielkiej odległości od Elbląga, dla wielu mieszkańców miasta wciąż pozostają mało znane. Leśne ścieżki, urozmaicona rzeźba terenu, doliny potoków i malownicze widoki sprawiają jednak, że jest to doskonałe miejsce zarówno na trening, jak i aktywny wypoczynek.

Dwie trasy do wyboru

Zbiórka uczestników odbędzie się w Pagórkach, przy świetlicy wiejskiej, w najbliższą sobotę o godzinie 09:00. Spotkanie rozpocznie się od krótkiej rozgrzewki oraz wprowadzenia dotyczącego przyrody i historii Lasów Kadyńskich.

Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch tras – 15 km lub 7,5 km. Tempo będzie rekreacyjne i dostosowane do możliwości grupy, dlatego w treningu mogą wziąć udział zarówno osoby regularnie biegające, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem w terenie.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić sobotni poranek, poznać nowe trasy i zobaczyć Wysoczyznę Elbląską z nieco innej perspektywy.

Udział w treningu jest bezpłatny.

Kolejne spotkania będą okazją do odkrywania następnych zakątków Wysoczyzny Elbląskiej i poznawania tras, które mogą stać się inspiracją zarówno do treningu, jak i weekendowych wycieczek.