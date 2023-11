Ruszyła Awangarda Volley Liga

Za nami trzy rozegrane kolejki siatkarskiej ligi MOSiR. Jak dotąd na prowadzeniu w Awangarda Volley Lidze mamy wicemistrzów ubiegłorocznych rozgrywek Oldboys Truso, którzy przegrali tylko jednego seta.

To już 17 sezon siatkarskiej ligi amatorów. W tym roku o tytuł mistrza walczy 11 zespołów z Elbląga i okolic, czyli o dwa więcej niż przed rokiem. Cieszy fakt, że do gry włączyły się 4 nowe drużyny, w tym dwie, które powróciły do gry po kilkuletniej przerwie. Witamy Was ponownie!

Przerwa pomiędzy rozgrywkami przyniosła kilka nowości. Oprócz liczby zespołów, jedną z nich jest także połączenie sił Logbar ze Sport SPA, które od teraz rywalizują po jednej stronie siatki. W tym sezonie system gry oparty jest na rundzie zasadniczej, po której najlepsze zespoły mierzą się ze sobą w fazie pucharowej. Trzy pierwsze zespoły rozgrywek wyłonione zostaną po turnieju finałowym. Niezmiennie dla najlepszych zespołów oraz zawodników organizatorzy przygotowali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody.

Rzucając okiem na tabelę, po 3 kolejkach na prowadzeniu oglądamy wicemistrzów Oldboys Truso, mających tuż za swoimi plecami Merkury Elbląg (1 punkt straty). Obrońcy tytułu, a więc MAR-EL Instalacje Elektryczne, póki co zajmują 6. lokatę, jednak rozegrali tylko jeden mecz, wygrany w setach 3:0.

Do końca 2023 roku obejrzymy jeszcze 9 kolejek, a najbliższa z nich odbędzie się 22 listopada o godz. 20:20 w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej. Tabela oraz terminarz dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu. Sponsorem siatkarskiej ligi amatorów jest Studio Łazienkowe Awangarda.