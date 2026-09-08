Ruszyła sprzedaż biletów na Baltic Cup!
Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w tym roku w Elblągu w dniach 23-25 października. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce, a nawet w Europie. Elbląg już po raz 26. stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. Ruszyła sprzedaż biletów!
Podczas tegorocznej edycji MFT BC odbędą się Mistrzostwa świata WDSF w dwóch kategoriach:
- WDSF World Championship Youth Ten Dances
- WDSF World Championship Senior IV Standard
W programie znalazły się również prestiżowe turnieje WDSF World Open Latin i Standard, a także rywalizacja w kategoriach dzieci, juniorów, młodzieży, dorosłych i seniorów, do której staną zawodnicy z całego świata. W tym roku dodatkowo rozegrane zostaną turnieje w kategoriach solo.
BALTIC CUP 2026 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Termin: 23–25 października 2026 r.
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa, al. Grunwaldzka 135, Elbląg
Organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Współorganizatorzy: World Dance Sport Federation (WDSF), Polski Związek Sportu Tanecznego, Stowarzyszenie „Jantar”
PROGRAM
Piątek, 23 października
- WDSF World Championship Youth Ten Dances
- WDSF World Championship Senior IV Standard
- WDSF Open Senior III Latin
- gala wieczorna - godz. 19:00
Sobota, 24 października
- międzynarodowe turnieje WDSF i OPEN w kategoriach dziecięcych, juniorskich, młodzieżowych i seniorskich
- WDSF World Open Latin
- gala wieczorna - godz. 19:00
Niedziela, 25 października
- międzynarodowe turnieje WDSF i OPEN w kategoriach dziecięcych, juniorskich, młodzieżowych i seniorskich
- WDSF World Open Standard
- gala wieczorna - godz. 18:00
BILETY
Bilety na trybuny: 70 zł/os.
Miejsca przy parkiecie - stoliki:
23 października (piątek):
- I rząd - 200 zł/os.
- II rząd - 160 zł/os.
24–25 października (sobota–niedziela):
- I rząd - 140 zł/os.
- II rząd - 120 zł/os.
PROMOCJA NA BILETY - trybuny
Do 30 września 2026 r. bilety zakupione w kasie CSE „Światowid” są dostępne w cenie promocyjnej 40 zł/os.
Bilety można kupić:
- online
- w kasie CSE „Światowid” - do 22 października 2026 r.,
- w kasie hali sportowej - w dniach Festiwalu.
Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Festiwalu