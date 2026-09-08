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Ruszyła sprzedaż biletów na Baltic Cup!

 Elbląg, Ruszyła sprzedaż biletów na Baltic Cup!

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w tym roku w Elblągu w dniach 23-25 października. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce, a nawet w Europie. Elbląg już po raz 26. stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. Ruszyła sprzedaż biletów!

Podczas tegorocznej edycji MFT BC odbędą się Mistrzostwa świata WDSF w dwóch kategoriach:

  • WDSF World Championship Youth Ten Dances
  • WDSF World Championship Senior IV Standard

W programie znalazły się również prestiżowe turnieje WDSF World Open Latin i Standard, a także rywalizacja w kategoriach dzieci, juniorów, młodzieży, dorosłych i seniorów, do której staną zawodnicy z całego świata. W tym roku dodatkowo rozegrane zostaną turnieje w kategoriach solo.

 

BALTIC CUP 2026 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Termin: 23–25 października 2026 r.

Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa, al. Grunwaldzka 135, Elbląg

Organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Współorganizatorzy: World Dance Sport Federation (WDSF), Polski Związek Sportu Tanecznego, Stowarzyszenie „Jantar”

 

PROGRAM

Piątek, 23 października

  • WDSF World Championship Youth Ten Dances
  • WDSF World Championship Senior IV Standard
  • WDSF Open Senior III Latin
  • gala wieczorna - godz. 19:00

Sobota, 24 października

  • międzynarodowe turnieje WDSF i OPEN w kategoriach dziecięcych, juniorskich, młodzieżowych i seniorskich
  • WDSF World Open Latin
  • gala wieczorna - godz. 19:00

Niedziela, 25 października

  • międzynarodowe turnieje WDSF i OPEN w kategoriach dziecięcych, juniorskich, młodzieżowych i seniorskich
  • WDSF World Open Standard
  • gala wieczorna - godz. 18:00

BILETY

Bilety na trybuny: 70 zł/os.

Miejsca przy parkiecie - stoliki:

23 października (piątek):

  • I rząd - 200 zł/os.
  • II rząd - 160 zł/os.

24–25 października (sobota–niedziela):

  • I rząd - 140 zł/os.
  • II rząd - 120 zł/os.

PROMOCJA NA BILETY - trybuny

Do 30 września 2026 r. bilety zakupione w kasie CSE „Światowid” są dostępne w cenie promocyjnej 40 zł/os.

Bilety można kupić:

  • online
  • w kasie CSE „Światowid” - do 22 października 2026 r.,
  • w kasie hali sportowej - w dniach Festiwalu.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Festiwalu


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