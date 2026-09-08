Ruszyła sprzedaż biletów na Baltic Cup!

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w tym roku w Elblągu w dniach 23-25 października. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce, a nawet w Europie. Elbląg już po raz 26. stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. Ruszyła sprzedaż biletów!

Podczas tegorocznej edycji MFT BC odbędą się Mistrzostwa świata WDSF w dwóch kategoriach: WDSF World Championship Youth Ten Dances

WDSF World Championship Senior IV Standard W programie znalazły się również prestiżowe turnieje WDSF World Open Latin i Standard, a także rywalizacja w kategoriach dzieci, juniorów, młodzieży, dorosłych i seniorów, do której staną zawodnicy z całego świata. W tym roku dodatkowo rozegrane zostaną turnieje w kategoriach solo. BALTIC CUP 2026 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Termin: 23–25 października 2026 r. Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa, al. Grunwaldzka 135, Elbląg Organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu Współorganizatorzy: World Dance Sport Federation (WDSF), Polski Związek Sportu Tanecznego, Stowarzyszenie „Jantar” PROGRAM Piątek, 23 października WDSF World Championship Youth Ten Dances

WDSF World Championship Senior IV Standard

WDSF Open Senior III Latin

gala wieczorna - godz. 19:00 Sobota, 24 października międzynarodowe turnieje WDSF i OPEN w kategoriach dziecięcych, juniorskich, młodzieżowych i seniorskich

WDSF World Open Latin

gala wieczorna - godz. 19:00 Niedziela, 25 października międzynarodowe turnieje WDSF i OPEN w kategoriach dziecięcych, juniorskich, młodzieżowych i seniorskich

WDSF World Open Standard

gala wieczorna - godz. 18:00 BILETY Bilety na trybuny: 70 zł/os. Miejsca przy parkiecie - stoliki: 23 października (piątek): I rząd - 200 zł/os.

II rząd - 160 zł/os. 24–25 października (sobota–niedziela): I rząd - 140 zł/os.

II rząd - 120 zł/os. PROMOCJA NA BILETY - trybuny Do 30 września 2026 r. bilety zakupione w kasie CSE „Światowid” są dostępne w cenie promocyjnej 40 zł/os. Bilety można kupić: online

w kasie CSE „Światowid” - do 22 października 2026 r.,

w kasie hali sportowej - w dniach Festiwalu. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Festiwalu

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