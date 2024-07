Ruszyły zapisy na 2. Bieg Nocny pod Gwiazdami!

W ostatnią sobotę września (28.09) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz drugi zaprosi biegaczy na teren elbląskiej Modrzewiny. Bieg Nocny pod Gwiazdami ponownie dostarczy zawodnikom sportowym emocji i niezapomnianych chwil. Do pokonania będzie 5 kilometrowa trasa. Zapisz się już teraz.

Po sukcesie i pozytywnym odbiorze premierowego Biegu Nocnego pod Gwiazdami, przyszedł czas na drugą edycję. Biegacze pod osłoną nocy będą mieli do pokonania 5 km ulicami Modrzewiny. Wydarzenie rozpoczniemy na początku ul. Antoniego Czuchnowskiego, gdzie będzie miała miejsce rozgrzewka i start. Później biegniemy ulicami Michała Rosnowskiego, Aleją Jana Pawła II (w kierunku ronda na wzgórzu) i wracamy identyczną trasą do mety (zobacz mapę biegu).

- Pierwsza edycja Biegu Nocnego pod Gwiazdami pokazała, że jest w naszym mieście ogromne zainteresowanie tego typu wydarzeniem. W ostatnią sobotę września drugi raz będziemy mieli okazję spotkać się na elbląskiej Modrzewinie. Zawodnicy wystartują na dystansie 5 kilometrów. Już teraz zachęcamy, aby nie czekać z zapisami na ostatnią chwilę. Wspomnę również, że będzie to okazja do zdobycia drugiej części medalu, który łączy ze sobą Bieg Piekarczyka, Bieg Niepodległości i właśnie Bieg Nocny – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dla każdego zawodnika przygotowane będą pamiątkowe medale, a najlepsi w danej kategorii otrzymają statuetki. Miejsca na pierwszą edycję rozeszły się w ekspresowym tempie. Limit na tegoroczną imprezę został zwiększony do 500 miejsc. Klasyfikacja biegu będzie podzielona na dwie kategorie: generalną kobiet oraz generalną mężczyzn, a nad osiągniętymi wynikami czuwać będzie profesjonalny pomiar czasu.

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 25 września 2024 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. W Nocnym Biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat w dniu startu. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorami biegu są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.